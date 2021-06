En Junín: pese a la suba de casos, la tasa de letalidad de este año es más baja que en 2020

Con tres nuevos fallecidos por coronavirus registrados ayer, en lo que va del año, cinco meses y nueve días, en Junín suman 150 muertes, de un total de 7005 contagios desde el 1 de enero, y representa una tasa de letalidad del 2,14%.

En 2020, en casi cinco meses, en la Ciudad se contabilizaron 151 decesos desde el 7 de agosto, día en el cual se produjo la primera muerte de un juninense y el comienzo de la suba pronunciada de los casos confirmados. Ese año hubo 5556 contagios y la tasa fue más elevada: 2,71%.

De esta manera, desde el inicio de la pandemia, el 20 de marzo de 2020, los fallecidos en nuestro Distrito suben a 301.

Reporte diario

Tras el record de contagios registrados este martes (172), la Secretaría de Salud informó ayer que se registraron 83 casos de coronavirus en Junín y que fallecieron dos hombres de 84 y 88 años y una mujer de 63.

Del total, 66 corresponden a 195 muestras analizadas, mientras que 17 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico: 35 casos son por contacto estrecho y el resto tiene nexo en estudio.

Según información aportada en el último reporte diario, ayer, el 33% de los hisopados en Junín fue confirmado para Covid.

Asimismo hay 27 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios y 1478 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 9949 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad, actualmente, hay 1246 juninenses contagiados activos y 55 confirmados no residentes hospitalizados. También se registran 301 personas fallecidas de Junín. Además, ya se han recuperado 11.014 vecinos desde que se desató la pandemia.

Se informó que 87 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 187 sospechosos de los cuales 65 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

1807 vacunados en un día

Con la llegada de nuevas dosis, se acelera la campaña de vacunación en Junín. Desde la provincia, confirmaron que este martes 8 de junio se llegó a una cifra récord de 1807 vecinos inmunizados desde el inicio de la campaña "Buenos Aires Vacunate".

De este modo, desde Región Sanitaria III informaron que 54.025 personas fueron vacunadas con al menos una dosis.

Nueva aparatología en el Hospital

Esta semana, el Hospital Interzonal incorporó para el Servicio de Cardiología una cinta motorizada para realizar los estudios de ergometría, adquirida con fondos propios, recaudados mediante el SUMAR.

También, con fondos del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) se adquirieron cinco bombas de infusión.

Mientras que recibió, por parte del Ministerio de Salud bonaerense, un equipo de alto flujo, cuatro bombas de jeringas, cuatro respiradores, 12 bombas de infusión y cuatro monitores multiparamétricos.

Las cifras en la Ciudad

Aislados preventivos: 1478.

Sospechosos: 27.

Sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): 3.

Confirmados: 1246.

Confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 55.

Recuperados: 11.014.

Recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 555.

Descartados: 14.066.

Fallecidos: 301.

Cumplieron aislamiento preventivo: 9949.