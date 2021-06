No hubo acuerdo político y pasa al Concejo la flexibilización de la Fase 2

En la mañana de ayer, representantes de Comercio e Industria (SCeI), la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHGJ), Asociación de comerciantes, industriales, profesionales y emprendedores (Acipe), la Cámara Pyme del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba) y la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de Buenos Aires (Cuanoba), mantuvieron una nueva reunión con el intendente Pablo Petrecca y representantes de los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, en la búsqueda de una flexibilización de la Fase 2, que les permita atención al público con ingreso al local en los comercios y un aforo del 30% para los gastronómicos.

Marcelo García, concejal de Juntos por el Cambio, y Juan Víctor Casella, referente de los gastronómicos, indicaron que “no hubo ningún acuerdo” pero que se trabajará en una “norma” para dar herramientas al sector.

Consultada, la concejal del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, aseguró que la reunión fue “en buenos términos” y que se dio la “postura públicamente conocida”, del bloque. En ese sentido, Marcelo Tapia, de Acipe, cuestionó la voluntad política y aseguró que esperan se resuelva el martes.

Desde el sector gastronómico, aseguraron que mantendrán una reunión para definir medidas que se puedan tomar.

Sin consenso

Sobre el encuentro que mantuvieron ayer los representantes de las cámaras con autoridades, el concejal Marcelo García explicó que “la reunión es parte de la búsqueda de un consenso, para brindar una herramienta de adaptación o flexibilización”.

A su vez remarcó que “las medidas de Nación o Provincia quedan muy alejadas de la realidad de los municipios” y que “en las ayudas para empresas, hay comercios y gimnasios o actividades que no quedan incluídos”.

Según aclaró García: “El Intendente dijo que estaba dispuesto a poner recursos del municipio para darles ayuda a los sectores que no la reciben, para asistirlos. La idea es flexibilizar y buscar una ayuda desde lo económico”.

“Hoy (por ayer), de la reunión no salió ningún acuerdo”, aclaró García. “Lo que llevó el FdT es el consenso de la parte política, del control de la Fase 2, pero no para flexibilizar”.

Aseguró además que trabajarán “en una norma que permita poner las reglas claras”, y destacó la medida de los deliverys gratis, de los días martes y los beneficios de tasas.

“Lo que se busca no es ideológico, sino ver el horizonte y una alternativa para todos nosotros. Estamos en la misma situación”, resaltó.

“Mañana (por hoy) había sesión del Concejo Deliberante pero el FdT presentó una nota, que decía que por compromisos no podían concurrir y pidieron posponerla para el día martes. Esperemos que ese día haya normativa y se vote”, concluyó.

“No se logró”

Según Casella, finalmente en la reunión, “no pasó nada” y hoy el sector gastronómico volverá a reunirse por su cuenta.

“La idea del Intendente era presentar un proyecto de ordenanza para flexibilizar la Fase 2, permitir el aforo del 30% y que el comercio pudiera atender de a una persona. Pero quiere el apoyo de la oposición, el consenso. Y no se logró”.

“El FdT mantiene su postura de respetar la Fase 2 según la normativa de la provincia de Buenos Aires y quieren que nos dé subsidios el Intendente”, indicó.

“Nosotros ya lo dijimos, a todos: el subsidio es bienvenido porque lo necesitamos, pero no alcanza para que se desarrolle un negocio. Ayuda a pagar un poco los sueldos, pero luego no es suficiente. El Repro tampoco alcanza. Alcanza trabajando”, enfatizó.

Asimismo volvió a decir que “la gente no da más. Estamos en una situación límite”.

“Mañana (por hoy), se reúne la gastronomía a ver qué medidas, qué ideas se pueden llevar a cabo”.

Por su parte, Marianela Mucciolo, vicepresidenta de Comercio e Industria, aseguró que en la reunión, “se solicitó ingreso al local de clientes de a uno”, pero que, “lamentablemente no hubo acuerdo de flexibilización en Fase 2”.

No obstante, aseguró que siguen “trabajando” y están “abiertos al diálogo para lograr el menor impacto posible en nuestras fuentes de trabajo”.

Marcelo Tapia, de Acipe aseguró que aguardarán hasta el martes “en la reunión de concejales porque no dieron quórum para hoy, es otro palo en la rueda”.

Sobre la reunión aseguró: “Vimos una oposición bipolar. Siempre piden diálogo y hoy no lo hubo. Hablaron de los 300 millones y cuando el Intendente dijo que ayudaba con una asistencia, tampoco aceptaron. Hay una negativa. Hay un sector político que no tiene voluntad de ayudar a los que quieren trabajar”.

A su vez, destacó que lo que se logre “es mérito de la unión de los comerciantes”.