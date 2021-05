“No es momento de que Viamonte baje de fase”, dijo Flexas tras el pedido de Petrecca

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se refirió a la situación sanitaria en el distrito y habló sobre el pedido de la Mesa de Crisis de Junín para que toda la Región descienda a Fase 2. “En comparación con la Región, hoy en Viamonte el panorama está tranquilo, tenemos 40 contagios activos: alrededor de 13 en Baigorrita; uno en Zavalía; y el resto en Los Toldos”.

Y en diálogo con Democracia, el jefe comunal amplió: “En comparación con el resto estamos mejor, es una situación diferente, pero estamos preocupados por las nuevas variantes. Acá quebró la clínica privada y el único efector que quedó en nuestro distrito es el hospital municipal, pero no tenemos terapia intensiva, por lo que dependemos de Junín y tenemos que derivar".

"Entiendo el planteo de la Mesa de Crisis de Junín, pero es muy difícil que la gente se quede adentro, está muy cansada, hay muchos problemas derivados del encierro, la gente no está dispuesta a quedarse adentro. En los distritos que estamos epidemiológicamente mejor, bajar de fase va a ser muy difícil, tenemos que concentrarnos en restricciones duras para 15 días o 20, no más que eso, porque - si no - termina siendo sin sentido. Tomarlas hoy acá no tendría validez, la gente está cansada y disfrutando de las libertades que tiene", señaló Flexas.

Y amplió: "Hoy no sería momento para que Viamonte baje a Fase 2 ni a Fase 3, no tiene sentido por nuestra situación. Además, el pico suele ser en junio o julio, ahí va a haber más posibilidad de contagio, entonces hay que esperar a llegar a ese momento para cerrar más, porque el cierre afecta no solo a los sectores económicos, también genera que la gente no acate en el momento justo. No hay que repetir errores del año pasado".

En los pueblos

Por otro lado, el jefe comunal de Viamonte indicó que trabajan en un sistema para cada pueblo del distrito: "En cada localidad se va a manejar la situación de manera diferente, es ilógico que haya límites de horarios en algunos pueblos que tienen pocos habitantes y pocos casos. Hay que tomar medidas para cada uno, según sus características. Si no, la gente no va a acatar cuando sea necesario. El año pasado hubo mucho cansancio, restricciones tempranas, sin casos, eso hoy lo estamos pagando. Y si no entendemos cómo se comporta la gente, se va a generar un efecto rebote que va a dar peores resultados”.

Gestión nacional

“Al Gobierno nacional le ha pasado lo mismo que pasaba en la anterior gestión, hay una mirada muy centralista del país, la pandemia comenzó solo mirando Capital Federal y el Conurbano, pero uno entiende que fue un aprendizaje, porque era un virus que teníamos que conocer. Para el resto del país hay que tomar medidas diferentes al AMBA. Después creo que es momento de acompañar, de poner el hombro, porque hay muertos todos los días, vecinos que están internados en terapia intensiva, por lo que me parece prudente dejar el análisis final para cuando se termine todo esto, porque hoy convivimos con la vida y la muerte todo el tiempo”, afirmó.

Sobre el operativo de vacunación, el radical dijo que “se hizo una posta de vacunación a cargo de la Provincia, con referentes del Frente de Todos y del ministerio de Salud, no se le dio participación al municipio, pero ahora se está desandando ese camino para empezar a trabajar juntos, lo cual es positivo”.

Y agregó: “Provincia y Municipio, sin ningún tipo de diferenciación, trabajarán en conjunto. Y espero que esto ayude a que cuando lleguen más vacunas se pueda vacunar más rápido”.