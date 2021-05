“Cuando hablamos de saturación de camas, hablamos de las de Covid-19”, dijo Lombardi

El secretario de Salud del Gobierno de Junín, Carlos Lombardi, repasó el trabajo que tanto el municipio como los distintos actores que forman parte del sistema de salud local llevan adelante en el marco de la pandemia y pidió “no generar confusión entre los vecinos con declaraciones erróneas o políticamente intencionadas”.

Sobre el problema de la falta de camas libres de terapia intensiva, el funcionario afirmó que es uno de los ítems que la Provincia tomó en cuenta para determinar que Junín esté hoy en Fase 2. “Es cierto que las camas de terapia destinadas a Covid-19 han estado saturadas porque hay mucha demanda por el aumento de casos, pero lo que quiero resaltar y recordar es que el sistema de salud en Junín es público y privado y hablar solo de lo público es minimizar la gran tarea que el sector privado está realizando", manifestó.

Y agregó: "No hay que olvidar el trabajo del privado. Y cuando hablamos de esta situación, cuando hablamos de saturación de camas, hablamos de las destinadas a Covid-19 que, obviamente, se pueden reestructurar, como ya lo ha hecho una clínica privada para dar mejores respuestas".

"Junín es un centro de excelencia médica y derivación de la zona y otras regiones y lo seguirá siendo. Por eso, pedimos que se tenga una mirada regional para la determinación de las fases", señaló.

Testeos rápidos

Además, el médico hizo referencia al pedido de los concejales del Frente de Todos para que el municipio aumente la cantidad de testeos rápidos y dijo: "Llevo más de diez años trabajando en Salud Pública y hay cosas que todavía no logro entender, sobre todo bajo esta circunstancia en la que todos estamos atravesados por una pandemia y necesitamos fuertemente la colaboración y el entendimiento de todos para poder dar respuestas a los vecinos".

"Hace tiempo que venimos trabajando con los tests que adquirió el Gobierno de Junín. Es cierto que hoy la provincia de Buenos Aires está proveyendo más tests rápidos a través de Región Sanitaria III, los cuales obviamente estamos utilizando y por eso, desde hace más de un mes, pasamos de realizar testeos dos veces por semana a hacerlos todos los días".

"A la fecha de hoy tenemos más de 1100 test rápidos realizados, de los cuales alrededor de 300 han dado positivos y esto, sin dudas, alivia el sistema de laboratorio tradicional. Pero, por sobre todas las cosas, permite la identificación precoz de los casos positivos, aislarlos velozmente y, de esa manera, evitar la propagación del virus. Por eso, lo que plantea el comunicado del Frente de Todos es algo que ya venimos realizando desde hace tiempo", agregó.

El titular de la cartera sanitaria municipal también señaló que "más allá de esto, estamos abocados a conseguir más recursos que nos permitan incrementar el horario de los testeos y ver si así podemos dar respuestas en horario vespertino y también matutino".

“No se pueden hacer al azar”

Lombardi aseguró que "este tipo de comunicados no ayudan para nada" y aseguró: "Nosotros estamos todos los días, desde las 7 de la mañana, trabajando en la secretaría de Salud, las 24 horas del día ante cualquier requerimiento que se nos hace desde cualquier institución de salud. Por eso, los concejales tranquilamente se podrían haber acercado, ya que estamos a tres cuadras de distancia, para ver en qué estado estamos e interiorizarse de la situación. Yo acepto el interés de ellos en que todo se optimice, ya que es el mismo interés nuestro a cada minuto, pero con ese tipo de comunicados lo único que generan es angustia en la población, queriendo hacer creer que estos tests no se realizan, cuando en realidad estos tests rápidos deben realizarse con una indicación precisa a pacientes con síntomas, ya que no se pueden hacer al azar", detalló.

En relación con el trabajo que hoy se realiza en términos de testeos, el médico aseguró: "Indudablemente, los testeos que hacemos diariamente son los adecuados. Se pueden incrementar un poco más, obviamente que sí, y para eso trabajamos, tratando de ampliar a todo el equipo que lo realiza, pero no los hacemos desde ayer, lo venimos haciendo desde hace tiempo. Por esto creo que, para no generar confusión y angustia en la población, con solo acercarse a la secretaría de Salud y consultar nos hubiéramos evitado este tipo de cosas".

"Uno entiende el juego político, pero me preocupa que en el medio están los vecinos que lo que necesitan hoy es tranquilidad, más allá de la realidad que estamos viviendo desde el punto de vista epidemiológico. No necesitamos más angustias, necesitamos trabajar todos juntos porque es la mejor forma de dar respuestas. Ayer (por anteayer), una persona afiliada a PAMI estaba atravesando una situación difícil y gracias a una acción conjunta pudimos encontrar la mejor solución para este vecino. Esta es la forma de trabajar que tenemos nosotros, por eso estoy convencido de que las chicanas generan mucho daño. Tenemos que trabajar juntos, porque eso es lo que necesita la sociedad".