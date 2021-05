Artistas, gimnasios y estudios de danza piden poder seguir trabajando

Artistas autoconvocados y miembros de estudios de danza y gimnasios de Junín se manifestaron ayer en la plaza 25 de Mayo y entregaron un petitorio al intendente para poder continuar con sus actividades en Fase 2.

Además, en el caso de los artistas locales, piden que se concrete el fondo de emergencia ya que aseguran que la situación en el sector “es crítica”.

Por su parte, la concejal de Juntos por el Cambio, Melina Fiel, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, se refirió a los avances en dicha cuestión y aseguró que “la semana que viene se les va a dar a todos los artistas y entidades de cultura de Junín un fondo económico transitorio”.

En emergencia cultural

Numerosos referentes de la escena artística local se congregaron frente al Municipio para visibilizar la preocupación del sector.

“Básicamente, lo que venimos a reclamar es que en esta ciudad hay un montón de producciones, de artistas que tienen cosas para hacer y desde que arrancamos en 2020 estos diálogos, en pandemia, con el Municipio, hasta el día de hoy no se bajó un peso para la cultura de la ciudad”, cuestionó Lautaro Alonso, referente del Colectivo Cultural.

Además, aseguró: “Venimos a mostrar que la emergencia es ahora, ya. No podemos estar meses y meses diciendo cuánto va a tardar en incrementarse el fondo de emergencia que se aprobó en diciembre del año pasado, que era para cubrir la emergencia del año pasado. Estamos hablando de una situación ya crítica. La mayoría de las familias ya se gastaron los ahorros con los que pudieron sobrevivir en 2020. Es la situación que venimos a denunciar. Es mucho más grave”.

A su vez, Alonso refirió que “hay una ordenanza de mecenazgo que nos va a llevar meses y meses para que esos fondos lleguen también”.

En el marco del reclamo, una de las artistas presentes cuestionó: “No nos saben confirmar el monto del fondo municipal extraordinario, que además es extraordinario, es decir, tampoco es una garantía de acompañamiento sostenido en el tiempo”, y agregó: “Hace tres meses estamos conversando en el Foro de Promoción Cultural con Cultura y con los demás participantes y actores. Preguntamos cuál es el plan de contingencia y exigimos una respuesta. No existe, no están desarrollando un plan de contingencia. Sentimos un desamparo total por parte del municipio”.

Fiel: “Diálogo hubo siempre”

Por su parte, la concejal Melina Fiel indicó que la situación “apena” y aseguró que “diálogo hubo siempre”.

No obstante, detalló: “Cuando se dio el primer confinamiento de la cuarentena comenzamos a trabajar, formamos con la Dirección de Cultura del Municipio, con el Colectivo Cultural, con el Concejo Deliberante a través de una Comisión de Cultura y Educación, un Foro de Promoción Cultural”.

Asimismo, destacó la creación del registro de centros culturales, además de la ordenanza, la regulación de los centros culturales y el programa de mecenazgo creado a fin del año pasado.

“Este programa de mecenazgo lo que hace es poder combinar a la cultura con los empresarios. Por ejemplo, un empresario quiere invertir en la cultura y le paga un presupuesto por una obra de teatro, de música, lo que sea en producción artística. Se da a través de la Dirección de Cultura y a ese empresario se le da un descuento en una tasa”, indicó Fiel.

En el marco del programa de mecenazgo, la semana entrante habrá una reunión.

“El lunes tenemos una reunión con producción, todo el Foro de Producción Cultural, donde está este colectivo y que además el viernes pasado tuvimos una reunión como tenemos todos los meses y se le informó de esta reunión para acercar a los artistas a los empresarios, ser un nexo”.

Fiel aseguró que “también se les informó a todos los artistas que a partir de la semana que viene se abre un registro en el que todas las entidades y los artistas se pueden anotar. Va a llevar 15 días y después a través del Foro se va a evaluar qué artista o qué entidades pueden participar, se va a dar un fondo municipal, concretamente dinero, para los artistas y entidades, que viene del Gobierno de Junín. Esto ya se sabía, se viene trabajando, está votado por el Concejo Deliberante y es concreto”.

“Esta semana que viene se les va a dar a todos los artistas y entidades de cultura de Junín un fondo económico transitorio, de apoyo, de reactivación cultural”, explicó.

Sobre el reclamo aseguró: “Esto nos apena porque el diálogo estuvo abierto siempre. No queremos creer que atrás hay un trasfondo político. Queremos creer que esto es genuino. Sabemos que es genuino, en parte porque muchos trabajadores tienen su fuente de trabajo frenada por la pandemia y la restricción de fase pero el fondo es una realidad y la semana que viene ellos saben que lo van a tener”.

Gimnasios y estudios de danza

En el reclamo también participaron los referentes de gimnasios y estudios de danzas que piden que se les permita continuar abiertos.

“Es totalmente saludable poder continuar con nuestras actividades para nuestros alumnos”, aseguró uno de los referentes.

“El petitorio es para que nos dejen trabajar y seguir ayudando a la prevención en la salud. Las actividades artísticas, culturales y la actividad física son elementales para la salud y me parece una verdadera pena, una locura lo que se está haciendo de privar a la gente de este tipo de actividades”.

Asimismo, destacó que “desde mediados del año pasado que empezamos a trabajar no registramos ningún caso dentro de nuestro estudio, más allá de que si hubo alumnos positivos, pero no hubo contagio. El riesgo de contagio dentro de los estudios, de los gimnasios y las actividades que cumplen protocolos es muy bajo”.

Por último, aseguró que “se sabe que los contagios no vienen por ese lado y no se está poniendo foco en el control de las verdaderas actividades que sí tienen riesgo de contagio, como son las reuniones sociales y clandestinas”.