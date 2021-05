Monitoreo de tobilleras para protección de víctimas de violencia

Mediante un convenio firmado por el intendente, Pablo Petrecca, en el año 2019, el Gobierno de Junín implementa en conjunto con la Justicia el monitoreo de los dispositivos de geoposicionamiento que permiten saber en tiempo real el cumplimiento o no de las órdenes judiciales que establecen perímetros de protección en casos de violencia de género.

La secretaria de Desarrollo Social, Yamila Alonso, manifestó: "Este programa es un dispositivo de tobilleras duales que llega a Junín luego del convenio firmado por el intendente Pablo Petrecca con el ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires en el año 2019, siendo la dirección de Violencia Familiar quien lleva adelante la coordinación de este programa para el cuidado de aquellas mujeres que sufren situación de violencia. Este es un tema del que nuestro intendente se ocupa y se preocupa y por eso fuimos uno de los municipios pioneros en implementar este programa. Además, muchas veces acompañamos a mujeres de otras localidades".

"Este dispositivo se lleva adelante con un trabajo articulado entre la Justicia, la Policía Departamental y la Dirección de Violencia del Municipio, que hace un trabajo muy silencioso, pero muy importante. Este es un programa más de cuidado y acompañamiento de las mujeres y es fundamental porque es entre la víctima y el victimario. También es importante destacar que se llega a colocar este dispositivo cuando ya es un caso grave y cuando lo dispone la Justicia. La Dirección de Género es quien se ocupa de acompañar y de la colocación de la pulsera de la víctima y la policía es quien se ocupa del victimario. Luego viene un proceso de acompañamiento y seguimiento de manera articulada con las instituciones intervinientes", dijo Alonso.



"En Junín tenemos activas seis pulseras duales y no sólo queda en la colocación de las mismas, sino que el trabajo es integral. Continuamos trabajando con la víctima y el victimario, tanto en el acompañamiento psicológico como en otras cuestiones. Además, tenemos activo el dispositivo de varones que consiste en acompañar a ese hombre que ejerce violencia para cambiar esa situación y que no se repita su actitud. El acompañamiento es general para que esa situación no se vuelva a repetir", finalizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa, dijo: "Esta es una herramienta más, pero una muy importante porque se aplica la tecnología para garantizar el cumplimiento de una medida cautelar. Tanto los fiscales como los jueces competentes, cuando consideran que hay una amenaza sobre una víctima de violencia de género, disponen esta herramienta y es acá cuando aparece esta articulación entre el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad".

"Esta fue una iniciativa del intendente Petrecca allá por el año 2019 y son muy pocos los Municipios que tienen este sistema espejo preventivo, ya que advierte en tiempo real a las fuerzas de seguridad sobre el no cumplimiento de una medida de la Justicia. Además, se puede hacer un seguimiento para que la medida cautelar se cumpla y es fundamental como medio de prueba".

Para finalizar, expresó: "Para nosotros como Municipio es un enorme desafío estar haciendo el monitoreo de estos dispositivos tecnológicos. El intendente nos pide que seamos proactivos en esto de atender cuestiones de violencia de género. Por eso es oportuno que todos sepan del trabajo que se hace en la ciudad en esta temática tan compleja. Además, creemos que es mejor que el botón antipánico, ya que esto es dual y nos permite saber tanto de la víctima como del victimario. El violento no se puede acercar a la víctima a menos de 700 metros y, si esto se incumple, con este dispositivo podemos actuar rápidamente y ser efectivos en el control. De todas formas, la orden judicial ya dispone que el agresor no sólo tenga que llevar la pulsera sino que debe adherirse de manera obligatoria al programa del área de violencia del Municipio como lo es el dispositivo de varones".