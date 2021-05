Rubén Aguilera, en Los Cuatro Elementos

El tercer entrevistado en el programa Los Cuatro Elementos, que conduce Rocío Giaccone, fue el reconocido músico juninense Rubén Aguilera.

El músico y compositor formó parte de grupos como Magia Negra y Los Teddys. También grabó con Alfredo Zitarrosa, los de Salta, Los Fronterizos, Los del Suquía, Daniel Toro, Carlos Torres Vila, Aldo Monges y Ginamaria Hidalgo, entre otros.

“Vi el nacimiento del rock nacional, pero le escapé por miedo porque en esa época ser rockero significaba que terminabas preso, te pegaban por llevar el pelo largo y yo vivía solo en Buenos Aires, mis viejos hacían un tremendo esfuerzo. Entonces me dediqué a ser director de orquesta. Y por esa etapa de mi vida decidí que quería grabar discos, me gustó la grabación más que la actuación, y a los 24 años me dediqué a los discos y estuve 20 años grabando”, recuerda Aguilera.

“Mi primer disco entero se lo dirigía Daniel Toro y, a partir de ahí, no paré más. Fui dejando la carrera de instrumentista porque agarré el lápiz y el papel y, una vez que agarrás el lápiz y el papel, eso te da la posibilidad de volcar toda tu inspiración y componer encima de otras composiciones y de transformar lo que uno escucha”.

“Aprendí a formar una estrella a los 26 años cuando descubrimos a María Martha Serra Lima en Mar del Plata. Producimos dos discos y vendimos algunos, pero en el tercer disco hicimos una versión en castellano de “My Way” (A mi manera) y el disco fue récord de ventas”, recuerda Aguilera, quien produjo diez discos junto con María Martha Serra Lima.

“Ser artista tiene un brillo, pero también tiene un lado sombrío para la sociedad”, reflexiona el músico en su entrevista para Los Cuatro Elementos.

La segunda parte de la entrevista a Rubén Aguilera se emitirá el martes a las 21 por TeleJunín, frecuencia 7 de Cablevisión, y el miércoles a las 13 por la misma señal.

