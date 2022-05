Rocío Giaccone: “Los argentinos dejaron de creer”

La ex legisladora provincial y actual dirigente por el randazzismo Rocío Giaccone participó del ciclo político de TeleJunín, Reporte Especial, y advirtió sobre la necesidad de encontrar acuerdos amplios, en aspectos básicos, para salir de la crisis.

“Estamos asistiendo al fin de una coalición de gobierno, que no tiene vuelta atrás, porque Cristina, que generaba un poco de miedo, ya no es más ese lobo, dice algo y un montón de funcionarios, de alto rango, salen a responderle. Tenemos una pelea que ya es constante”, consideró.

“El mayor problema es la inflación. Cómo vas a bajar la inflación, si no bajas la incertidumbre, si el que tiene que tomar las decisiones todos los días, el que tiene un kiosco, el comerciante, el que tiene que comprar, no puede tomar las decisiones porque tiene incertidumbre. Podés traer al mejor economista del mundo, que no lo va a poder solucionar, porque los argentinos dejaron de creer, el problema es de confianza. Lo primero que tenemos que recuperar es la confianza, la confianza en los dirigentes políticos que son los que toman las decisiones para que al país le vaya bien”, remarcó.

-¿Cómo se recupera la confianza?

-Ya hemos pasado crisis y parece que los argentinos no aprendemos y tenemos que explotar. Ahora estamos explotando de a poco. En 2001 explotamos, tocamos fondo, y salimos, pero primero hay que convocar a los mejores y después hay que recuperar el trabajo, la escuela, con las nuevas tecnologías, hay que ponerse de acuerdo en tres cosas: la escuela, el trabajo y dando previsibilidad.

-¿Cree que el ala más dura del FDT debería dejar el Gobierno?

-Cristina Kirchner -y todo su equipo- no se va a desprender de lo que se creó, porque ella misma manifiesta que este experimento, haber puesto a Alberto Fernández, no se puede escindir y decir de pronto que no tiene responsabilidad. Toda la estructura del Gobierno tiene que hacerse cargo de que las cosas no están bien y de que la culpa no es del otro. Esto de echarle la culpa al otro no va, porque el fracaso es colectivo, es de todos. Quince años atrás pedías herramientas, ahora pedís un plan, y si no llega a través de un movimiento social, es muy difícil acceder. Hay que generar de nuevo la cultura del trabajo.

-¿Confía en que haya un entendimiento en el Gobierno, entre Cristina y Alberto?

-Tienen la responsabilidad de hacerlo, y si algunos actores de la política tenemos que decirlo constantemente, lo vamos a hacer. Por la gente que los votó, por lo mal que está la gente, tienen que dejar de pensar en las elecciones. En este momento hay que dejar de pensar en la próxima elección y ver cómo se logran los consensos para salir de la crisis. No tenemos que tocar fondo -en lo personal pensé que nunca más iba a dar como ejemplo la crisis de 2001-. Y sabemos cómo hacerlo, porque no pasó hace tanto, lo vivimos como sociedad y lo viví como parte de ese gobierno.

-¿Tiene ganas de volver a trabajar por Junín?

-Siempre estoy trabajando, ayudando. Lo que veo de la ciudad, desde hace mucho tiempo, es que es una constante de los que nos llega de Provincia y Nación, y lo vamos haciendo, pero falta un plan de desarrollo, con proyectos puntuales. Para qué hacemos el puente bajo nivel, para que la gente pase más rápido o lo hacemos porque vamos a hacer una intervención urbana, para que haya más comercios, para que haya más trabajo, no tiene que ser solo una obra aislada. El proyecto que encabecé hace años de transporte público, se logró, pero quedó a la mitad, es como que cumplimos, los pueblos quedaron afuera, pero sirve, más allá de que hay que ampliar los recorridos y mejorar los horarios. Hay que revisar todo el sistema de movilidad de la ciudad. Queremos una ciudad de turismo, pero somos una ciudad de servicios y de comercio, para eso hay que sentar las bases para hacer una ciudad de turismo, desarrollando los deportes en las lagunas, Junín tiene que tener un centro de rendimiento deportivo, que se hace en 20 años, con apoyo del Estado; un polo cultural, cuándo vamos a recuperar el cine San Carlos, la hotelería, los teatros. Un polo cultural y turístico sería también un generador de empleo.