Colocaron 300 nuevas luminarias LED en el barrio Gregorio González

El Municipio colocó 300 nuevas luces LED en el barrio Gregorio González de nuestra ciudad, en el marco de la política de renovación del alumbrado público, que según indicaron, “significa una mayor seguridad para la ciudadanía y un importante ahorro energético para la ciudad”.

En lo que va del año, se colocaron 1600 nuevas luminarias LED en reemplazo de las de sodio, las cuales se trasladarán a aquellos barrios que posean colgantes, con el propósito de mejorar la iluminación en los distintos sectores.

“Es una gran alegría poder continuar con el Plan de Reconversión Lumínica que constituye toda una revolución del alumbrado público que estamos llevando adelante desde la gestión. Este es un plan que comenzó en la primera etapa de gobierno y pudimos avanzar muchísimo con la colocación de luces LED en muchos barrios de la ciudad, lo que a la vez nos permitió llevar luces a lugares que no tenían”, afirmó Petrecca tras recorrer el barrio.

“La pandemia nos afectó y complicó bastante por lo que no pudimos avanzar en el tiempo que hubiésemos deseado, pero ahora comenzamos nuevamente con el barrio Ricardo Rojas, por ejemplo, donde hemos puesto muchas columnas de luces en donde no había”, añadió.

Seguidamente indicó que “hoy estuvimos acá en el barrio Gregorio González donde conversamos con los vecinos para ver cómo les ha impactado el tema del cambio lumínico y hemos sido muy bien recibidos por los fomentistas. Esto significa una gran mejora en el alumbrado público, como así también para el medio ambiente y, por supuesto, mejorar la seguridad”.

Petrecca también señaló que “esto se va a extender a muchos barrios de nuestra ciudad como lo hicimos en la primera etapa. Aquí colocaremos 300 luces LED para alcanzar a todo el barrio y para la tranquilidad de los vecinos, y continuaremos por otros barrios también para llegar a todos con esta mejora”.

El intendente conversó con vecinos de la zona sobre estas obras y dijo al respecto: “Siempre ven con buenos ojos este tipo de obras porque se sienten más seguros en la calle, ya que parece que sigue de día y eso genera una sensación de seguridad a cada vecino. Me expresaron su alegría por esto y eso para mí es una satisfacción enorme”.

En tanto, Alejandra López, integrante de la sociedad de fomento del barrio Gregorio González sostuvo: “Como bien dijo Pablo, esto es fundamental por el tema de la seguridad. Hemos visto el cambio de luminarias que hicieron en otros barrios antes que en el nuestro y realmente genera un cambio total".

“El cambio es muy notorio y lo pudimos constatar con los vecinos del barrio. Les queremos agradecer mucho porque tiene mucho que ver con la seguridad, que es una de las cosas que al vecino más le preocupa, en el marco de todas las angustias que también se han incorporado por la pandemia del coronavirus”, destacó la fomentista.

A su vez, Marcelo Balestrasse, secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, dijo: “Como bien dijo el intendente, este es un plan ambicioso que avanzará por varios barrios de la ciudad. En estos primeros meses y, sobre todo, a partir de esta semana que arrancó hemos colocado más de 1600 luces LED en distintos sectores y es un trabajo integral muy importante el que desarrollamos para cumplir con esto”.

“Las 1600 luces de sodio que sacamos se llevarán con postes y pescantes o columnas dependiendo el barrio en cuestión donde haya colgantes. Esto sin dudas va a mejorar muchísimo la iluminación en los barrios de la ciudad”, afirmó el funcionario.

Finalmente, Balestrasse también comentó que “esto se enmarca en un plan de racionalización energética que pusimos en marcha desde la primera gestión del intendente Petrecca y es el camino que vamos a continuar. Nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de barrios posibles con luces LED, incluyendo plazas y edificios públicos. A diferencia de las luces de sodio, estas nuevas significan un consumo de energía muchísimo menor”.