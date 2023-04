Gregorio González: Piden que asfalten sectores de colectoras de Ruta 7 y Circunvalación

El barrio Gregorio González está ubicado entre las avenidas Padre Respuela, Benito de Miguel, Ruta Nacional 7 y avenida de Circunvalación, siendo un sector de la ciudad que cuenta con casi todos los servicios, pero igualmente tiene varios reclamos no resueltos.

Alejandra López, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio “Gregorio González”, en diálogo con TeleJunín explicó el por qué de los numerosos pedidos que hacen los vecinos.

“Tenemos un barrio lindo, tenemos todos los servicios, pero de todos modos no escapamos de la realidad que vive buena parte de la ciudad y sus problemas”, dijo.

En cuanto al gas natural, un servicio muy necesario para mejorar la calidad de vida de los vecinos y también su economía, hay algunas cuadras que aun no lo tienen. “Ahora se armaron consorcios ya que hay cuadras que específicamente no tienen dicho servicio”, acotó.

Otro de los principales reclamos, que se torna más necesario aún ante la próxima puesta en marcha de la Terminal de Ómnibus nueva, es el asfalto de las colectoras de Ruta Nacional 7 y de avenida de Circunvalación. “Hay un movimiento creciente en las colectoras de la Ruta 7 y respecto a la colectora de Circunvalación. Falta pavimentar algunos y carecen de iluminación también”, apuntó.

Al respecto, Alejandra dijo: “Todas las bajadas al barrio desde Av. de Circunvalación quedaron en contramano. Los sentidos de las calles se cambiaron por un tema de circunvalación y también falta la señalización”.

Otro de los reclamos es la solicitud de reductores de velocidad en algunas zonas con mucho riesgo, como en el sector donde está el Jardín de Infantes y en esquinas donde se producen muchos accidentes como Avellaneda y Acha. “Hemos elevado notas al Municipio, hasta ahora sin respuestas”, apuntó. Entre los pedidos sin respuesta positiva, como hizo hincapié la entrevistada, está que el barrio tenga su propia plaza, que podría montarse en algunos de los terrenos municipales existentes.

Respecto al Caps 1 (unidad sanitaria) los vecinos solicitaron obras de refacciones, ya prometidas incluso por el propio intendente. “El Caps 1 es el más antiguo, porque fue el primero, el más chiquito y el más incómodo. Necesitamos obras en ese lugar. Trabajan en un lugar muy reducido, tienen problemas de humedad y de problemas edilicios”, lamentó la entrevistada.

Y otro de los inconvenientes, que no es ajeno a otros barrios, es la baja tensión en materia de energía eléctrica. “Muchos vecinos firmamos una carta y se la entregamos al personal de EDEN para ver si nos dan una respuesta”, comentó.

Cámaras

Entre las deficiencias, Alejandra López mencionó que en el interior del barrio no había ni una sola cámara de videovigilancia instalada por el Municipio, como sí existía en las salidas del barrio como avenida Benito de Miguel y Ruta 7, Circunvalación y Ruta 7 y en la rotonda de Padre Respuela.

“Acá hay mucho movimiento de gente, casi no hay terrenos baldíos y sí muchas casas. A pesar de eso, en el interior del barrio no tenemos ni una cámara de seguridad”, dijo. “Las hemos pedido porque hay muchos casos de entradera y vecinos que han sufrido robos, de hecho en los últimos días, se ha visto muy convulsionado el barrio por el edificio de ex Siterco (Sampayo y Av. de Circunvalación) que está abandonado hace varios años”, manifestó.

“Ese edificio estuvo en litigio con la Municipalidad, mucha gente lo recordará porque ha ido a hacerse el carnet de conducir ahí. Cuando lo entrega la Municipalidad, hace muchos años atrás, ese edificio no estaba en condiciones y hubo un juicio, que luego pierde el Municipalidad, que pagó alrededor de 16 millones de pesos y quedó abandonado”, recordó.

“Es un predio grande, enorme, y en los últimos tiempos han detenido a tres delincuentes, pero volvieron a salir y se metieron otra vez en el edificio. Uno estaba robando aberturas dentro del lugar”, advirtió. “El miedo que tenemos los vecinos es que lo usurpen, que lo usen como aguantadero, que se metan ladrones, como de hecho ya ha sucedido. Hemos hablado con las autoridades, pero como es privado, la solución la tiene que dar la dueña del inmueble, que no está en Junín. Más allá de custodiar, patrullar que puede hacer la policía, no se hace nada. Nosotros le pedimos a la dueña, que vivió en este barrio, que le dé una respuesta a los vecinos”, afirmó López.

Según lo expuesto, ese edificio también tiene una antena de varios metros de altura, que es sumamente riesgoso por las tormentas, por los vientos fuertes. “De hecho – acotó- en alguna de las tormentas que tuvimos voló el techo del ex Siterco y parte de una antena también”.

Características

Nombre: Gregorio González.

Superficie: 72 manzanas.

Sociedad de Fomento: Roque Vázquez 880.

Unidad sanitaria: Castelli y Moreno.

Otras instituciones: Colegio Padre Respuela (cuenta con los tres niveles Inicial, Primario y Secundario), Escuela N°502 y Jardín de Infantes N° 920 (Firpo y Avellaneda).

Servicios: Agua corriente, cloacas, gas natural (faltan pocas cuadras) y alumbrado público.

Reclamos: pavimento en colectoras de Circunvalación y Ruta 7, señalización en las calles, cámaras de seguridad dentro del barrio y completar las conexiones de gas natural que faltan.

Sociedad de fomento

La nueva comisión que preside Alejandra López está funcionando desde hace dos años.

La entrevistada aseguró que con la Municipalidad tienen muy buen diálogo, pero no la solución. “Siempre escucho que es una Municipalidad de puertas abiertas y es así, efectivamente. Primero con Spadano, luego con Salvucci, de Relaciones con la Comunidad, siempre nos reciben muy bien, nos escuchan pero yo creo que las respuestas no dependen de ellos sino de otras personas o áreas del Municipio, de otros organismos, de dinero o fondos, pero bueno, nuestra realidad es esta: no tenemos cámaras de seguridad en el interior del barrio; faltan nomencladores con el nombre de algunas calles; no tenemos reductores de velocidad; plazas tampoco. Lamentablemente hay una serie de reclamos que no tienen respuesta”, detalló.

Consultada sobre le sede de la sociedad de fomento, Alejandra respondió que estaba obras. “Tratamos de arreglarla, siempre hecho a todo pulmón. Hasta el año pasado tuvimos talleres gratuitos que ofrece la Municipalidad, pero el edificio no está en condiciones para recibir gente: hay un baño, que no es el adecuado; los vecinos merecen estar en un lugar que no se llueva, por ejemplo, por eso decidimos que por este año no estarán los talleres”, lamentó.

Problemática vigente

1. Preocupa el nivel de abandono de las instalaciones de la ex Siterco (Sampayo y Circunvalación. Temen que el importante edificio y predio sea usurpado, que sea ocupado por gente de mal vivir.

2. Preocupa el nivel de abandono de las instalaciones de la ex Siterco (Sampayo y Circunvalación. Temen que el importante edificio y predio sea usurpado, que sea ocupado por gente de mal vivir.

3. Falta pavimentar y carecen de iluminación algunos sectores de las colectoras de avenida de Circunvalación y la Ruta Nacional N° 7.