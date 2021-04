San Antonio: “Volvió la inseguridad al barrio”

No son pocos los barrios en los que se reclama por la falta de mantenimiento general. Esto se puede observar claramente en distintos sectores de la ciudad, principalmente en los periféricos, a partir de que la pandemia por Covid19 obligó al municipio a relegar algunos servicios.

En San Antonio, un vecindario ubicado en la zona noroeste de la ciudad, luego de cruzar la Ruta 188, esta es una de las quejas más recurrentes. Ello deriva en un problema vinculado a lo delictivo. Así lo explica la presidenta de la sociedad de fomento, Mariana Sánchez: “Volvió la inseguridad al barrio. Aparte de la droga, se ve que, con el abandono de los lotes que tienen los pastos altos, empezaron a aparecer cuadros de motos, televisores robados que

desarman y tiran en calle Resero entre Pringles y Paso”.

Se trata de un gran terreno que un par de años atrás fue totalmente limpiado pero, con el paso del tiempo, está volviendo a parecerse a un monte. Si bien estas tierras son privadas, “lo cierto es que le está dando mucha inseguridad al barrio”, afirma Sánchez.

Para la dirigente fomentista, este panorama genera inquietud entre los residentes: “Hemos hablado con la Policía y en un momento patrullaba más seguido, pero ahora por ahí pasan y por ahí no. Además, en las noches otra vez empezaron a aparecer los chicos en la puerta de la sociedad de fomento a tomar. Es preocupante porque el barrio estaba tranquilo”.

Mantenimiento general

Al momento de analizar la actualidad del sector, la presidenta de la sociedad de fomento es contundente: “El barrio está como siempre, no cambia nada, sigue abandonado y con las mismas falencias”.

Para los lugareños, la recolección de ramas y montículos es clave. “Queremos que sea continua”, señala Sánchez, y agrega que, ante la ausencia de esta prestación “los vecinos prenden fuego con las ramas porque no las recolectan”.

El otro tema sobre el que pone el acento es el estado de las calles que, según su análisis, “son intransitables”. Y puntualiza: “Estuvimos charlando con varios fomentistas de distintos sectores y estamos muy en desacuerdo con que se gasten 30 millones de pesos en arreglar la avenida San Martín y no se ponga ni una moneda en los barrios relegados y olvidados como el nuestro”.

Aquí solamente hay una base estabilizada en la calle Necochea, que es uno de los principales ingresos al barrio San Antonio: “No hay nada más que eso y ni siquiera está mantenido el zanjeo, lo que le corresponde a la Municipalidad, entonces se inunda todo. La verdad es que hay mucha disconformidad. Acá no estamos pidiendo asfalto, ni siquiera un mejorado o un cordón cuneta”.

Otros temas

Al estar ubicado más allá de la 188, entrar y salir de San Antonio genera no pocos peligros ante la obligatoriedad de cruzar la ruta. Es por ello que hace ya mucho tiempo que se está reclamando que se tome alguna medida como para facilitar el paso por la carretera.

Una de los pedidos fue la colocación de un semáforo en la intersección de la calle Necochea. Paro todavía no se tomó ninguna medida: “No se hizo nada, está siempre igual. Se pidió un semáforo porque los chicos tienen que cruzar la ruta para ir a la escuela y no tenemos respuesta a nada”.

En cuanto al alumbrado público, los fomentistas sostienen que en Eden les responden “muy bien” cuando se hace algún reclamo. “Hay lugares donde falta el cable, pero son dos o tres sectores específicos. En general, hay luz”, afirma Sánchez.

Sin CAPS

El último punto sobre el que reclaman los vecinos de la zona es por la decisión de cerrar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funcionaba al lado de la sede fomentista.

“Me dijeron que era por la pandemia -relata Sánchez- porque no había médicos y como esta era una posta los vecinos debemos ir a la unidad sanitaria del CIC o a la de la calle Salta y República, pero los que van nos han contado que no los atienden bien porque son de otro barrio. Nos da lástima que la hayan cerrado de un día para el otro”.