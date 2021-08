Fomentista criticó la inversión en avenida San Martín: “Los barrios están llenos de pozos”

La polémica por la inversión millonaria del Municipio en la avenida San Martín no finalizó y los reclamos siguen llegando desde los barrios de la Ciudad. En este caso, Mariana Sánchez, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio San Antonio, manifestó que “mientras que Petrecca quiere invertir 60 millones de pesos en avenida San Martín, los barrios están llenos de pozos”.

Y agregó: “No le pedimos al Intendente que nos haga el asfalto o una bicisenda, pero por lo menos que tape los pozos en las calles de tierra. Hace años que no vemos una máquina municipal arreglando las calles en los barrios de la Ciudad”.

“Por suerte, este año no está lloviendo, sino quedaríamos todos encerrados en nuestras casas, porque las calles son un desastre. Recuerdo cuando Petrecca hacía campaña andando en bicicleta, lo invitaría a que venga a darse una vuelta en bicicleta por las calles del barrio para que vea lo que padecemos los vecinos”, afirmó Sánchez.

En ese sentido, Sánchez dijo que “es evidente que al Municipio no le interesan los barrios, lo poco que hace lo hace en el centro, y a los vecinos de los barrios nos tiene olvidados. Desde nuestro barrio le hemos solicitado una cuadras de mejorado, un predio para una plaza para que los chicos tengan un lugar donde jugar”.

Asimismo, la fomentista aseguró que “también se abandonó la Salud del barrio San Antonio. La Unidad Sanitaria dejó de tener todos los servicios que tenía. Apenas desde hace alguna semana hay un médico y una enfermera”.

“El abandono es total, no solo desde la infraestructura o de la salud, si no también institucional, porque por ejemplo tampoco llegan los colectivos, pasan muy lejos y para tomarlos hay que cruzar la ruta. Si el colectivo no llega a barrios como el San Antonio no entiendo qué sentido tienen”, concluyó Sánchez.