Traverso pidió a organismos multilaterales que intervengan ante el peligro de Brasil

El senador Gustavo Traverso presentó en el Senado provincial un pedido a todos los organismos multilaterales, a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, para que intervengan ante el peligro continental y mundial que significa la nueva variante de coronavirus surgida en Manaos, en Brasil.

“Esperemos que esto pueda llevar a la reflexión al presidente de ese Estado, que todavía sigue actuando con zozobra y generando este tipo de situaciones, porque la situación de ese país pasa a ser un peligro continental y del mundo, no solo de Brasil”, afirmó el legislador.

“Brasil es el centro mundial de la pandemia. Ha explotado todo el sistema de salud, con más de 3 mil muertes y 100 mil infectados por día. Más allá de la cuestión propia de Brasil hoy aparecen allí variantes con muchísimo poder de contagio, como es la variante del Amazonas, Manaos. Ese tipo de cepa se está expandiendo a todos los países limítrofes. Uno ve toda la frontera brasileña, por ejemplo con Venezuela, el estado Bolívar, en la Amazonia, tiene tremendas complicaciones. Lo mismo pasa en Perú, en Bolivia (departamento de Pando), en la República del Paraguay y, por suerte, en Argentina todavía no tenemos esta cepa en forma masiva, pero sí está entrando y esto nos preocupa de sobremanera”, explicó.

Al respecto, Gustavo Traverso dijo que más allá del ingreso a la vacuna y lo que esto significa, la gente no puede dejar de cuidarse. “Debemos concentrarnos en la política de cuidado en la medida que se vaya vacunando el conjunto de la población”, apuntó.

Los contras

A la pregunta de qué opinaba sobre las críticas de la oposición al proceso de vacunación de Covid llevado adelante por el Gobierno bonaerense, el legislador dijo: “La oposición no es todo lo mismo: hay dirigentes que tienen la responsabilidad de gobernar y hablan de otra forma pero observo que hay un sector, sobre todo los militantes del PRO, el macrismo, que desde el comienzo de esta situación están golpeando duro contra el Gobierno, generando mucha zozobra en la gente”.

Traverso hizo una crónica de todas las contras al Gobierno desde el inicio de la pandemia: “Primero se oponían a los aislamientos, a las políticas de cuidado, a los cierres preventivos que se producían. Hacían manifestaciones pidiendo la apertura de todas las actividades, pero cuando hubo apertura, golpeaban diciendo que había muchos infectados. Cuando aparece la vacuna y la posibilidad de firmar convenio con el Instituto Gamaleya del Fondo de la Federación Rusa, denostaron la propuesta, dijeron que era un veneno, fueron a la Justicia, nos intentaron procesar diciendo que queríamos envenenar a la sociedad. Esta fueron cosas que pasaron durante el año y es muy complejo trabajar de esta forma”.

“Lo que decidió el Gobierno fue no solo buscar todas las vacunas habidas en el mundo, sino también administrar un dispositivo propio de vacunación que garantice la equidad en la distribución de la vacuna”, afirmó.

Señaló que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el PRO puso la vacuna en manos de empresas de medicina prepaga, que prioriza a sus clientes. “Para nosotros eso es un error ya que debemos garantizar la vacunación a todos y, a medida que lleguen las dosis, distribuirlas equitativamente a lo largo y ancho del país y en Junín no hay ningún tipo de discriminación en esto”, aseguró.

Autorización

Hablando de las herramientas con que se cuentan en la vacunación, Traverso se refirió a la reciente autorización (del viernes último) de la vacuna Sinopharm, para personas mayores de 60 años. “Esta semana vamos a arrancar vacunando masivamente a mayores de 60 años”, señaló.

Convenios

El legislador aclaró que Argentina tenía tres convenios firmados con tres laboratorios distintos: Gamaleya (Rusia), Sinopharm (China) y Astrazeneca (Universidad de Oxford), por 61 millones de dosis, con lo que se estaría cubriendo a todos.

“El problema es cómo van llegando esas dosis, en el marco de una disputa mundial por la vacuna, con cinco estados nacionales que tienen el 50 por ciento de las dosis (Estados Unidos, China, Rusia, India y Reino Unido) porque producen la vacuna, tratando de garantizar la vacuna para sus propios ciudadanos y los demás, los que no tenemos la patente de la vacuna estamos a la búsqueda”, explicó.

“Argentina está por encima de la media mundial, que es de 6,7 por ciento de la población vacunada. Nuestro país está en el 7,9, muy parecido al resto de la región de Latinoamérica, como Uruguay, Brasil y Bolivia, a diferencia de Chile que tiene un porcentaje más alto de vacunados pero con la vacuna CoronaVac, de menor eficacia, del 50 por ciento. Por lo tanto, pudo conseguir más dosis. Nosotros rechazamos la propuesta de ese laboratorio porque queremos que la vacuna tenga mayor eficacia. En Chile, pese a tener vacunada casi al 40 por ciento de la población, tiene un pico enorme en la pandemia, más que en la primera ola”, aseguró Gustavo Traverso.