En Junín, Magario dijo que la vacunación “empieza a generar inmunidad de rebaño”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, estuvo ayer en Junín, como parte de su recorrida por la Cuarta Sección y las distintas ciudades del interior bonaerense, y brindó una conferencia de prensa en el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio.



Estuvo acompañada por el senador Gustavo Traverso, la diputada Valeria Arata y los precandidatos a concejales Pablo Petraglia, Victoria Muffarotto, José Bruzzone y Clara Bozzano, y la precandidata a senadora provincial Laura Oliva.

La ex intendenta de La Matanza habló de un “tiempo nuevo” de cara a la post pandemia, y se refirió a situación de la educación, la salud y la necesidad de impulsar la producción y el empleo.

Vacunación y un “tiempo nuevo”

Luego de su visita a la Unnoba, en la recorrida por Junín, Magario destacó la mirada al “futuro de la post pandemia” con la vacunación como eje y salida.

“En la Provincia ya hemos vacunado al 86% de los mayores de 18 años y esto empieza a generar una inmunidad de rebaño, a su vez estamos llegando sobre esa población vacunada con primera dosis, a un 50% de segunda dosis; y hemos comenzado con los niños, jóvenes, de 12 a 17 años, que ya hay inscriptos un millón en la provincia de Buenos Aires. Y que estamos vacunando hoy a los que están con enfermedades preexistentes”, detalló.

“Esto significa que el acuerdo de ayer (por el martes) con Pfizer, va a dar la posibilidad de que todos los adolescentes puedan vacunarse en Argentina, en la Provincia y por supuesto en Junín”.



La vicegobernadora aseguró: “Hablamos de un tiempo nuevo, porque ya para septiembre vamos a estar todos con las segundas dosis y octubre va a ser el recomienzo de la Argentina, de la Provincia y de Junín”.

En línea con la expectativa por la post pandemia, Magario habló de un futuro “donde se nos reabran los comercios, donde los sectores que estuvieron más afectados por esta pandemia también puedan abrir, donde nuestras empresas vuelvan a resurgir; las pequeñas, las medianas, las grandes, las que quedaron atrás, años atrás, con políticas donde fueron cerradas por las importaciones que se abrieron en la Argentina”. Y, en ese sentido, afirmó: “Nosotros hemos decidido que las importaciones se van a empezar a cerrar en Argentina para que la industria vuelva a producir y a exportar como corresponde”.

“Agrandar los hospitales”

Magario aseguró que los servicios de cardiología, traumatología, quirófanos, internación en hospitales de la Provincia estaban “desmantelados”.

“No había ni siquiera las terapias intensivas necesarias. Hubo que hacer una reinversión muy grande. Hospitales que habían quedado cerrados, a medio terminar o casi completamente terminados que aún así, en plena pandemia, los pusimos en marcha”.

“Estamos trabajando en agrandar los hospitales, en devolver los servicios y hemos especializado a los distintos hospitales en distintas especialidades”.



A su vez, se refirió a la situación del empleo en la Provincia: “Hace cinco años que los jóvenes no acceden a nuevos puestos, porque no hay creación de puestos de trabajo. Es tiempo de que tengan la oportunidad”, y propuso: “Empecemos a mirar el trabajo que viene de las nuevas tecnologías”.

“Esta pandemia nos dejó la experiencia de poder digitalizarnos, muchos y los que no pudieron digitalizarse, tenemos que darles la oportunidad de que lo hagan”.

“Traer posibilidades al Interior”

Sobre la situación en las ciudades y pueblos en su recorrida, Magario aseguró que “el planteo es la reactivación del trabajo y la posibilidad ya de volver a la presencialidad total de las clases. En esto estamos trabajando junto al Gobernador. Es muy importante que los chicos tanto de la primaria como de la secundaria puedan volver”.

Y en ese sentido destacó la medida en la que se trabaja de un distanciamiento de un metro y aseguró: “Vamos a salir de las burbujas y vamos a empezarnos a integrar mucho más”.



Asimismo, reconoció que “el Interior siempre se siente lejos de Buenos Aires, por eso hay que empezar a traer al Interior todas las posibilidades del reconocimiento no solo para estudiar, capacitarse, sino para desarrollarse, progresar, generar actividades económicas que nos contengan a todos y nos den posibilidades a todos. Y en esto es en lo que estamos trabajando con Axel, el gobernador y desde la provincia de Buenos Aires”.

A su vez, aseguró: “Estamos proponiendo una provincia productiva” y señaló que “todos los sectores de producción tenemos que desarrollarlos, no sustituirlos por la importación”. “Nos merecemos que esta provincia resurja”.

Destacó, también, las inversiones “en obra pública, en la vivienda para la reactivación, en los caminos rurales, para la zonas, los patrullajes rurales, y también todos los programas de inversión que venimos llevando adelante”.

“Los aprendizajes se siguieron dando”

Luego de meses de virtualidad en el ámbito educativo y el cuestionamiento a la situación del aprendizaje en dicho contexto, Magario expresó que “se buscaron estrategias distintas, pero los maestros estuvieron al lado de cada uno de sus alumnos y la verdad es que se siente mucho dolor, porque no hay reconocimiento del esfuerzo de los docentes”.

“Clases hubo, si queremos negarlas, las vamos a negar”, señaló y remarcó la necesidad de reforzar “a todos estos chicos que durante un año y medio o poquito más, tuvieron clases con formatos distintos”.

“Ahora las clases existieron. Los conocimientos se siguieron transmitiendo y los aprendizajes se siguieron dando. De otra manera, pero se siguieron dando”.

Cargos vacantes en la Justicia

Magario se refirió a la situación en la Justicia, con los altos números de puestos vacantes, cuestión abordada en varias oportunidades por Democracia.

“Acá hay un departamento judicial muy importante y también tenemos que trabajar con la Justicia, porque si hay algo que le ha pasado a la justicia de la provincia de Buenos Aires es que los cargos no se han votado durante años y hay muchísimos cargos vacantes”, destacó.

“Ahí estamos, trabajando en el Senado, pronto y rápido, y desde el Consejo de la Magistratura ya hemos puesto en marcha 62 puestos de la provincia de Buenos Aires, pero hay una demanda de 400 lugares que durante años no se atendieron y no se resolvieron”.