Con 24 camas habilitadas, abre hoy el complejo Pioneer para pacientes leves

Con una capacidad actual para 24 camas, comenzará a funcionar hoy el complejo Pioneer, destinado a internaciones extrahospitalarias de pacientes leves con coronavirus, medida que apunta a descomprimir las salas intermedias del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” y las cuatro clínicas privadas de nuestra ciudad.

Esta medida del municipio llega luego de un pedido expreso de los efectores de salud, ante el crecimiento de los contagios en nuestra ciudad y la Región, quienes hoy mantendrán una reunión en el establecimiento situado en la Ruta Nacional 188 con el director del centro, el médico y concejal de Juntos por el Cambio Javier Prandi, para conocer en detalle el funcionamiento de las instalaciones.

El pico de contagios va a ser una mirada retrospectiva, afirmó Javier Prandi, director del Pioneer.

En diálogo con Democracia, Prandi afirmó: “Arrancamos con 24 camas, pero con la posibilidad de ampliar esa capacidad; el limitante siempre es el personal”. Y agregó que no habrá servicio de cocina, sino que funcionará con viandas.

El Pioneer es para aquellos pacientes leves que no tengan la posibilidad de aislarse en la casa. “Hay familias enteras contagiadas, que se aíslan en el domicilio”, señaló el funcionario.

Con respecto al comportamiento de los casos en la ciudad, afirmó: “El pico de contagios va a ser una mirada retrospectiva, nos vamos a dar cuenta cuando los casos comiencen a descender”.

Y llamó a los vecinos a tomar conciencia de los cuidados, como el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y especialmente no compartir el mate.

El virus golpea al interior

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que la situación en el AMBA respecto a la pandemia "es de una estabilidad tremendamente frágil" y consideró que "se consolidó una tendencia creciente", en tanto que remarcó que "es un error abrir más".

"La situación del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil. Se consolidó una tendencia creciente. No es una crítica ni una discusión, es un dato. Hoy el virus está golpeando muy fuerte en el interior de la Provincia", relató Kicillof en conferencia de prensa.

Respecto a la cantidad de camas, Kicillof informó que "hoy hay 1306 camas ocupadas", de las cuales 807 corresponden a casos de coronavirus.



"Es un error abrir prematuramente, es un error abrir más. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir. ¿Con qué cara les voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto en las terapias nosotros seguimos autorizando actividades?", manifestó el gobernador bonaerense. "Hay una porción de la sociedad que parece que no ve lo que está ocurriendo. Si a este virus le das ventaja, se escapa. No es una decisión individual, es un virus muy contagioso. Un descuido, una distracción, un incumplimiento, una irresponsabilidad puede terminar en muertes", dijo.