En el contexto de la pandemia, habrá multas más duras para taxis y remises no habilitados

El Concejo Deliberante de Junín aprobó ayer una modificación de la ordenanza general de multas 3180/93 para taxis, remises o coches de alquiler no habilitados, cuestión que reviste importancia especial en tiempos de pandemia por los ingresos o egresos de la ciudad.

En este caso, se modificó el inciso 5 del artículo 12º de la Ordenanza Nº 3180/93, el que queda redactado de la siguiente manera:

Por la prestación del servicio de taxi o remises o coche de alquiler en cualquiera de sus modalidades sin habilitación previa otorgada por la Municipalidad de Junín o sin que esta se encuentre vigente, se aplicarán las siguientes sanciones, referidas en módulo (referencia a salario mínimo y básico municipal).

a) A todo propietario y/o inquilino de plaza taxi o remis autorizada, que deje de serlo y no haga devolución de la chapa que lo acredite como tal, o que sean otorgadas y/o transferidas a otras personas no autorizadas debidamente para ejercer esa actividad, multa de 0,40 módulo.

b) A toda persona física o jurídica que realice servicios de taxímetros, remis o coche de alquiler en cualquiera de sus modalidades, careciendo de la habilitación prevista por las ordenanzas Nros. 3281/94 y sus modificatorias y 3059/92 y sus modificatorias, respectivamente, o aquellas que las sustituyan en el futuro, multa de 3 a 10 módulos.

Constituirá prueba indiciaria suficiente de esta infracción, el ofrecimiento de tales servicios en forma pública, personal, por medios de comunicación y/o digitales.

Como pena accesoria podrá decretarse la inhabilitación para conducir con retención de licencia por el término de hasta 6 meses.

c) A toda persona física o jurídica proveniente de otra jurisdicción y/o habilitados fuera del partido de Junín, que ofrezca y/o preste servicios de taxímetros, remis o coche de alquiler dentro del radio, con excepción del traslado del pasajero de origen, multa de 5 a 10 módulos.

d) A las entidades privadas y/o públicas que realicen traslado de personas del partido de Junín, por medio de coches de alquiler o contratados que no sean taxis y/o remises habilitados por la ordenanza 3281 de taxis y/u ordenanza 3052 de remises, a excepción que se realicen por medio de unidades de traslados por razones de salud y tengan habilitaciones provinciales y/o nacionales, de 0,5 a 3 módulos.

En diálogo con Democracia, el edil Marcelo García (Juntos por el Cambio), quien está abocado al tema, manifestó que estos puntos son los que se introducen en la ordenanza general de multas, apuntando a sancionar al auto de alquiler no habilitado por el municipio de Junín.

“A aquella persona que haga viajes o los hace con un auto de alquiler se le aplica multas y accesoriamente está la posibilidad de inhabilitarle la licencia de conducir. Esto es teniendo en cuenta que un vecino puede tomar un auto creyendo que es un taxi o remís y no lo es, incluso han interceptado algunos que realmente lo parecían, hasta tenían plafón”, manifestó el edil.

“La cuestión es que todo lo que sea transporte de pasajeros se haga con autos habilitados al efecto y no que haya entidades tanto privadas como públicas que quizá contraten particulares para hacer traslado de pasajeros en autos que no estén habilitados, salvo que sean unidades de traslado habilitados por Provincia o Nación”, advirtió.

Suba de tarifas

El Concejo Deliberante aprobó una nueva suba de tarifas del servicio de transporte de pasajeros de taxis en el Distrito.

En una rápida sesión ordinaria realizada al mediodía de ayer, los ediles aprobaron por unanimidad los proyectos de ordenanzas que tenían despachos de comisión positivos.

Según lo expuesto, las nuevas tarifas serán: 50 pesos la bajada de bandera y 5 pesos la ficha.

Quedó en comisión el pedido de propietarios de licencias de taxis “Taxistas Unidos de Junín Autoconvocados”, en cuanto a una revisión y modificación de la ordenanza que regula el servicio de taxis.

Según lo expuesto por algunos de los integrantes de este grupo de taxistas, en la presentación solicitaban mayor control a los taxis o transporte no habilitados de pasajeros, que en tiempos de pandemia incluso habrían traído pasajeros infectados con Covid-19, provenientes de zonas de riesgo.

Despachos aprobados

Los otros despachos de comisión aprobados por unanimidad en la sesión de la víspera son:

- Convenio de uso del predio en Parque Natural Laguna de Gómez, para pista de karting. Este proyecto fue propuesto por el Ejecutivo Municipal para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

- Modificación de ordenanza general de multas del partido de Junín (Ordenanza Nº 3180). Este proyecto también fue propuesto desde el Ejecutivo Municipal y en uno de los puntos se refiere al transporte de pasajeros sin habilitación y las multas que le caben por ello.

- Solicitud al Departamento Ejecutivo que informe sobre obra de generación de 76 lotes con servicios entre calles Capitán Vargas, Borchex, Chacabuco y San José Obrero.

- Solicitud al Departamento Ejecutivo que informe sobre el estado de obra de 25 viviendas situadas en calle Chile y Lugones del Bº La Celeste.

- Solicitud al Departamento Ejecutivo para la conformación del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat del partido de Junín, conforme ordenanza Nº 7021/16. Al respecto, el concejal Maximiliano Berestein (Frente de Todos) recordó que dicha norma fue aprobada en el 2016 y nunca se convocó para ponerlo en marcha. Consideran que es necesario este espacio para dar respuestas a los vecinos, dado el déficit habitacional que hay.

- Solicitud al Ejecutivo para que informe el estado del Banco de Tierras Municipal.