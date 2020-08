Covid-19: avanza la habilitación del centro Pioneer para el tratamiento de casos leves

Tras el pedido del Hospital y las clínicas privadas al intendente Pablo Petrecca para que disponga de manera “urgente” la apertura del centro de aislamiento Pioneer para pacientes leves de coronavirus, el municipio avanza con la habilitación del predio, que tiene actualmente una capacidad para 30 camas.

En diálogo con Democracia, el secretario de Salud del municipio, Carlos Lombardi, confirmó que avanzarán con la habilitación del lugar, aunque aún no hay una fecha precisa porque se estudia el financiamiento.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, afirmó: “Es un esfuerzo enorme desde el municipio, pero ante esta situación, queda solo la alternativa del Pioneer para afrontar las internaciones extrahospitalarias. Al no estar habilitados los otros centros, lo que nos pidieron los integrantes de la Mesa de Salud es que sea el Pioneer el indicado para las extrahospitalarias, con las inversiones que correspondan hacerse, y es el que más rápido va a estar en condiciones”.

Asimismo, según pudo saber Democracia de altas fuentes de la Universidad, el gimnasio de la Escuela Secundaria de la Unnoba “continúa disponible” para ser utilizado en caso de ser necesario, frente a un eventual colapso del sistema sanitario.

Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, afirmó a Democracia: “No sé si con el Pioneer alcanzaría, porque estamos subiendo la cresta de la ola, pero de todas formas antes que nada, es mucho. Llegado el caso de que no alcanzara, creo que se tendría que gestionar ante la Cámara hotelera, por ejemplo, en virtud de que muchos hoteles están cerrando, que funcionen como centros de aislamiento”.

“Es más, está previsto también a través del municipio el cobro de un fondo de asistencia municipal para atención extrahospitalaria de pacientes leves de Covid-19, creado por decreto y publicado en el Boletín Oficial, así que creo que el Ejecutivo local tiene herramientas para instrumentar las medidas y asegurar el correcto aislamiento de los casos positivos, para casos leves, entendiendo que los casos moderados y graves obviamente estarían en instituciones como el Hospital o las clínicas privadas”, afirmó.

Y agregó: “Si el sistema colapsara y el Pioneer estuviese operativo y lleno a la vez, apuntaría hacia la Cámara hotelera”.

“Un hospital de campaña”

“La carpa es un hospital de campaña y no es la mejor condición en la cual podemos poner pacientes, motivo por el cual el mismo intendente casi que la descartó hace tres meses atrás. En la conferencia de prensa ni la menciona la carpa del Hospital, pero obviamente que ante una situación catastrófica tendría que estar habilitada, con los recursos que se tengan”, dijo. “No sería la mejor opción, pero si la ola de contagios sigue en aumento y habiendo habilitado el Pioneer nos vemos sobrepasados, la carpa se tendrá que habilitar, no tengo la menor duda”, señaló.

Cabe recordar –como publicó este diario en exclusiva en su edición digital- que en una carta dirigida al intendente autoridades del Hospital “Abraham Piñeyro”, Clínica La Pequeña Familia, Clínica Centro, Sanatorio Junín y Clínica IMEC solicitaron anteayer la “inmediata habilitación de un espacio para recibir pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 clínicamente estables y con características de bajo riesgo”.

“Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en nuestro país y de la implementación de protocolos especiales, las instituciones de salud se vieron en la necesidad y la obligación de adecuar el funcionamiento global, que implicó un importante esfuerzo organizativo y económico, que se suma el riesgo legal de este nuevo y desconocido escenario, tanto como el riesgo de la exposición directa con pacientes infectados”, señalaron los especialistas.

Y agregaron: “Pedimos que involucre a la sociedad toda para poder poner en funcionamiento con carácter de urgencia el o los centros de atención de pacientes Covid-19 clínicamente estables, evitando hacer recaer en las instituciones de salud un esfuerzo mayor al que ya vienen haciendo. El Hospital y las clínicas han visto reducida su planta de trabajadores por licencias especiales en contexto Covid y personal que está comenzando a infectarse, con lo cual es imposible poder destinar personal para el centro de internación extrahospitalario”.

El riesgo de un colapso

“El comportamiento de la pandemia en nuestra región nos permite advertir, sin demasiado tiempo operativo, que los casos positivos de Covid-19 van a hacer colapsar los centros de atención de pacientes, lo que sería de negativas consecuencias en todos los órdenes que componen nuestra comunidad”, advirtieron los especialistas.

“Por otra parte, también es necesario reforzar el sistema de seguimiento de pacientes positivos y sospechosos en domicilio, el cual creemos que debe ser centralizado por la secretaría de Salud municipal. Las instituciones podemos hisopar pacientes, cargar datos del SISA, pero el seguimiento posterior debe ser centralizado y estandarizado para evitar mayores riesgos de diseminación de la enfermedad”, afirmaron.