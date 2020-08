Coronavirus: están en Fase 5 dieciséis de los 19 municipios de la Cuarta Sección

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, precisó que un total de 49 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la Fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 47 permanecen en la etapa 4.

En la Región figuran en Fase 5 las comunas de Nueve de Julio, Chacabuco, Alberti, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Florentino Ameghino, General Arenales, Junín, Rivadavia, Trenque Lauquen, Leandro N. Alem, Lincoln y Pehuajó.

En la Fase 4 figuran los municipios que en las últimas dos semanas hayan tenido "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas y no formen parte del AMBA". Están en Fase 4: Hipólito Yrigoyen y Chivilcoy.

Hay 39 distritos bonaerenses que se encuentran en etapa 3 por pertenecer al AMBA o porque se haya producido en ellos un brote o un aumento significativo y repentino de contagios, o un incremento en la velocidad de transmisión.

En esa fase se encuentra Bragado por presentar circulación viral comunitaria, donde, además, ayer fallecieron dos personas por Covid-19 y hay 158 casos activos.

En este contexto, el secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, señaló que "la Fase 3 es de aislamiento, no distanciamiento. La intención es bajar la curva de contagios y estará vigente por dos semanas". También anticiparon que se hará el operativo Detectar en los barrios y que se utilizarán espacios de atención extrahospitalaria.

En la madrugada “murieron dos hombres de 85 y 88 años, tenían enfermedades previas, se encontraban en estado regular, en la sala de Covid; hay dos personas graves, con respirador", señalaron las autoridades del hospital y pidieron bajar la circulación viral para que no colapse el sistema: "Es imperioso que se haga el cambio de fase en este momento".

28 casos activos en Viamonte

Desde la Municipalidad de General Viamonte informaron que hay 28 casos activos de coronavirus en el Distrito y 26 personas en calidad de sospechosas, con síntomas, a la espera de los resultados de los hisopados.

A la fecha, 259 son las personas que sobrellevan el aislamiento obligatorio por haber llegado de zonas de circulación del virus o tener contacto estrecho con los casos sospechosos o confirmados.

Solicitan usar el tapaboca siempre, mantener distancia, lavarse las manos con frecuencia y no compartir el mate. Ante cualquier síntoma, llamar al 107, las 24 horas.

Chacabuco

A última hora del martes, desde la Secretaría de Salud de Chacabuco reportaron dos nuevos casos de coronavirus. Se trata de un hombre de 67 años que viajó al AMBA el viernes 14 de agosto y que no cuenta con contactos estrechos en la ciudad, está internado en la tercera ala del Hospital Municipal desde el 17 de agosto, con neumonía bilateral y pronóstico reservado.

Por otro lado, se encuentra una mujer de 65 años que viajó al AMBA el viernes 14 de agosto y que también está internada en la tercera ala del Hospital Municipal desde el 17 de agosto, en buen estado de salud.

Hasta ayer había diez casos activos en Chacabuco y 5 sospechosos, a la espera de resultados.

Ignacio Gastaldi, secretario de Salud, se refirió al fallecimiento del vecino de 82 años, que se encontraba internado en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Municipal por contraer Covid-19. A pesar del esfuerzo del equipo médico, el paciente había comenzado a desmejorar su estado general. “Tenía múltiples antecedentes de enfermedades crónicas, padecía enfermedad del corazón y enfermedad renal crónica”, explicó.

Por otra parte, el secretario de Salud habló sobre la recuperación del concejal Lisandro Herrera, quien en horas de la mañana fue dado de alta. "Estuvo 25 días internado en nuestro Hospital, de los cuales 10 en Terapia Intensiva".