Hay tres nuevos casos y una persona fallecida por coronavirus en la Ciudad

Tres juninenses resultaron positivos de Covid-19, ayer, y ya suman siete los casos activos en nuestra ciudad, según informó el municipio. Se trata de una mujer de 18 años, una mujer de 32 y un hombre de 30, todos contactos estrechos de personas confirmadas con coronavirus días atrás.

Además falleció por el virus un paciente juninense identificado como Hugo Zabala, de 75 años, quien estaba internado en la Clínica Centro de Junín y tenía factores de riesgo. También falleció en nuestra ciudad una mujer oriunda de Henderson.



“Se encuentran internados y aislados en clínicas privadas de nuestra ciudad. Siguiendo el protocolo se está realizando la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los posibles contactos considerados estrechos”, afirmaron desde la comuna.

También ayer dos personas de nuestra ciudad y una no residente recibieron el alta, y se los considera recuperados de la enfermedad. De esta forma, actualmente en Junín hay siete casos confirmados; y tres confirmados no residentes. Además, hay 16 pacientes recuperados de Junín y siete no residentes. También se registra una persona fallecida de Junín y dos no residentes.

Cronología

>18 de marzo – Llegó a la ciudad con Covid-19, proveniente de España, el basquetbolista Facundo Corvalán.

>31 de marzo – Ingresó a una clínica privada una mujer, con Covid-19 oriunda de Alberti.

>6 de junio – Dio positivo un verdulero que había viajado al Mercado Central, en el Conurbano bonaerense.

>7 de junio – Dio positivo un joven, empleado del verdulero, de 19 años, que tuvo contacto con el comerciante en Junín.

>10 de junio – Dio positivo una mujer, pareja del verdulero, quien había tenido un contacto estrecho con el comerciante.

>12 de junio – Dio positivo un hombre, padre del verdulero, de 70 años.

>28 de junio – Dio positivo una mujer de 53 años, proveniente de Valentín Alsina.

>3 de julio – Un paciente de Henderson, de 64 años, ingresó con Covid positivo a una clínica privada.

>5 de julio – Dieron positivo una pareja y su hijo, de la localidad de Fortín Tiburcio. Había un antecedente de viaje al AMBA.

>7 de julio – Dio positivo un hombre de 52 años, que había viajado a Capital Federal para realizar trámites.

>9 de julio – Dio positivo la hija, de 17 años.

>10 de julio – Dio positivo el hermano del hombre, de 48 años.

>11 de julio – Dieron positivo el hijo (23) y la esposa (23). También un prefecto del servicio penitenciario que vive en Junín y trabaja en la UP 48 de San Martín.

>13 de julio - un hombre de 29 años (gendarme), trabajador de las fuerzas de seguridad pública con antecedente de viaje al AMBA.

>16 de julio – una mujer de 26 años (gendarme), compañera del anterior caso.

>20 julio – fue trasladado el hombre de Henderson.

>25 de julio – falleció el hombre de Henderson

>27 de julio- mujer en rosario (58); hombre de 52 años, camionero que viajó a La Plata; y un hombre de 75 que presentaba neumonía.

>29 de julio- hombre de 57 años y mujer de 61.

>2 de agosto- mujer de Jujuy, de 64 años.

>3 de agosto- un hombre de 48 años y otro de 56, ambos personal de salud.

>4 de agosto- se derivó una persona de Pellegrini a Junín.

>5 de agosto- una mujer de 44 años, contacto estrecho de un paciente.

>6 de agosto- un hombre de 30 años de Bragado.

>7 de agosto- falleció un hombre de Junín y una mujer de Henderson. Y se registraron tres nuevos contagios: una mujer de 18 años, una mujer de 32 y un hombre de 30.

