"Lamentamos que para el FdT la educación no sea prioridad"

Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio cuestionaron a sus pares del Frente de Todos por no acompañar el proyecto de ayuda económica a los colegios privados, que tuvo su propio round en el Concejo Deliberante de Junín entre oficialismo y oposición, aunque finalmente se aprobó con el apoyo de ambos espacios.

“El bloque de senadores del Frente de Todos demostró una vez más lo poco que les importa la educación de nuestros chicos. Decididos a no acompañar un proyecto impulsado por nuestro bloque, que beneficia al 35% de los alumnos de la Provincia, apelaron a forzadas interpretaciones reglamentarias para negar la mayoría existente en la conformación actual de la Cámara Alta bonaerense”, cuestionaron.

“Se trata de una iniciativa que busca crear un aporte extraordinario hasta febrero de 2021 para las escuelas que están atravesando una profunda crisis económica. El accionar irresponsable del oficialismo pone en peligro la continuidad pedagógica de 1,6 millones de alumnos y atenta contra 125 mil puestos de trabajo”, dijeron.

“Buscamos acompañar a cientos de miles de familias que haciendo un enorme esfuerzo y debido a la crisis estructural dentro del sistema educativo público, generada por muchos de los que ahora no tienen voluntad de llevar soluciones, han decidido enviar a sus hijos a colegios, jardines e instituciones de educación especial de gestión privada o mixta (pública/privada)”, agregaron.

“No es la primera vez que quienes ahora conforman el Frente de Todos han dejado en evidencia que la educación no es su prioridad. Cuando asumimos el gobierno de la provincia en diciembre de 2015 encontramos un estado de abandono prácticamente total, con 28 años de poca inversión en infraestructura y con la ausencia total de indicadores, no sabíamos cuántas escuelas había, ni cuántos alumnos estudiaban”, recordaron. “Por eso, buscamos fortalecer el sistema de educación pública, con capacitaciones, con inversión en equipamiento, con mejoras edilicias”, dijeron.