Diego Guevara: “La música me ayuda a enfrentar la vida”

Hay un hilo conductor que une en Diego Guevara el arte, la docencia y su vida. Y es el compromiso social. Así como sus letras lo reflejan, también lo hacen las acciones solidarias que realiza él y su agrupación.

Y también lo hace como maestro en la escuela rural donde trabaja: en tiempos de pandemia viaja regularmente a llevarles las tareas a sus alumnos, dejándolas en las tranqueras de los campos.

Primeros años

Guevara se crió en el barrio Gregorio González, en una casa donde la música estaba presente: desde lo que escuchaban sus padres hasta la banda Alquimia, que tenían sus hermanos.

Y su primer acercamiento formal a la música fue a través del padre Gabriel, un sacerdote, amigo y guía para Diego, que fue quien lo invitó a cantar en una misa. “Ese fue el primer paso para que me escuchen otros”, dice. Lo que le permitió romper el temor de presentarse en público.

Entonces empezó a ser regular que hiciera el Ave María y, más adelante, se lanzó a cantar en fiestas y eventos.

“La música camina conmigo, es parte de mi vida”.

Cantante

Sin embargo, Guevara marca su inicio en un momento particular: “Mi debut oficial fue en La Ranchería, en un aniversario de la Escuela de Estética”.

A partir de ahí siguió con algunas presentaciones como solista y luego se unió a la banda Alquimia, con la que hacía nü-metal.

Cuando el grupo se disolvió, Diego se inclinó por el folclore, otra de sus pasiones. Fue esa música la que lo ayudó a ser aceptado por el padre de su novia de entonces, amante de las zambas y chacareras. “En ese momento me dio resultado”, afirma entre risas.

Haber conocido a Cacho Correa y Cacho Falcón, “dos grandes artistas de Junín”, lo introdujo más aún en la música. “Ahí empecé un camino como solista”, agrega.

Los Guevara

En 2009, junto con su hermano Pedro, armó el dúo Los Guevara que, un par de años más tarde, terminó siendo un conjunto, cuando se sumó el bombisto Eliseo Seewald y el bajista Emanuel Suavet. Pasaron otros músicos en la agrupación, como Raúl Paolucci, y finalmente se sumó otro de sus hermanos, Nicolás, que hoy también forma parte de la banda.

El grupo fue ganando reconocimiento y compartió escenario con grandes de la música, como Abel Pintos, Luciano Pereyra, los músicos de Joaquín Sabina y otros. Además, se presentaron en numerosos escenarios y grabaron el disco “Dale, dale!”, con canciones, en su mayoría, propias.

Según dice, en esta década atravesaron momentos muy agradables: “Nos pasaron cosas muy lindas, compartir escenario con grandes artistas, recibir felicitaciones de músicos importantes como Néstor Garnica, que es un violinista muy reconocido. El compositor de ‘Alma de las chacareras’, un tema muy conocido de Los Manseros Santiagueños, también nos felicitó por la versión que hacemos nosotros. Así que vivimos experiencias hermosas”.

Diego es, además, el principal compositor del grupo y allí se ve su inclinación por lo social: “El padre Gabriel me mostró otra forma de ver la vida y con él hice muchas acciones solidarias, por eso siempre estoy involucrado en ese tipo de actividades, lo mismo que el grupo. A mí me toca mucho el tema social y eso reflejo en mis canciones, la pobreza, la falta de oportunidades y demás. Aunque también hay otros temas que abordo. Podríamos decir que no son letras típicas o tradicionales del folclore, sino que están contada desde un lado más urbano”.

“La música me ha servido para anteponerme a los miedos”.

Docente

Guevara es maestro de grado. Después de trabajar en algunas escuelas privadas, tuvo otras experiencias “donde se trabaja mucho lo humanitario y lo social”, como su paso por el Centro Complementario 802 o como docente de fortalecimiento en escuelas a la noche.

En la actualidad está a cargo de la EP43, una escuela rural ubicada en el kilómetro 175 de la Ruta 188. “Dar clases ahí es un desafío y, a la vez, es hermoso –afirma–, es un sistema pluriaño, es decir que en el mismo salón conviven alumnos de primero a sexto grado. Y hay que darles clases a todos. En lo personal, es algo muy interesante porque, más allá de lo pedagógico, hay que poner un valor humano para enfrentar esa realidad. Asimismo, uno tiene la dirección a cargo”.

A partir de que se dictó la cuarentena, Diego viaja regularmente a los campos donde viven sus alumnos para llevarles algunos alimentos y las tareas para que puedan seguir con el proceso educativo. “La idea es cumplir también un rol social y tratar de dar una mano”, añade.

“Es importante que una persona se alegre o se emocione con la canción que uno hace, es un acto de servicio que me llena muchísimo”.

La música

Hasta la llegada de la cuarentena, Los Guevara estaban trabajando en un nuevo disco y la realización de un video, lo que quedó trunco por el aislamiento social.

Mientras tanto, Diego sigue aferrado al folclore como el camino que eligió: “La música me ayuda a enfrentar la vida y hasta me ha servido para anteponerme a los miedos. Es importante para dar un mensaje de esperanza, o que una persona se alegre o se emocione con la canción que uno hace, es un acto de servicio que me llena muchísimo. La música camina conmigo, es parte de mi vida. Y a través de las canciones puedo devolver, de alguna manera, algo de lo que la vida me ha regalado”.