Recomiendan priorizar los controles de salud en los niños menores de un año

Una de las mayores preocupaciones para muchos padres, durante el aislamiento, tiene que ver con los cuidados y los controles de sus hijos ante los temores de acudir a las consultas durante la emergencia sanitaria.

Democracia dialogó con la pediatra Inés Eceizabarrena, de Clínica La Pequeña Familia, quien destacó la prioridad de los controles en los niños menores de un año y la necesidad de cumplir con el calendario de vacunación.

Asimismo, enfatizó que aquellos pacientes con patologías crónicas deben continuar con el control y el seguimiento de estas, por parte de sus pediatras y especialistas.

“En estos momentos los pediatras debemos continuar acompañando a nuestros pacientes y sus familias, en las diferentes situaciones que atraviesan cada uno de ellos con cada realidad”, subrayó.

Primero, contención

Actualmente se habla de cuadros de angustia y regresiones en los niños a raíz de la cuarentena y los cambios repentinos que generó.

“Como hemos leído por ahí o escuchado, los niños son los grandes héroes de todo esto”, reconoce la pediatra.

“Cada uno de ellos enfrenta desde su hogar diferentes realidades, algunos llevan esta situación inesperada muy bien, y otros no tanto, algunos están felices por pasar más tiempo con su familia, otros sin embargo extrañan sus rutinas, el aire libre, sus espacios”.

La profesional remarcó que “los niños no están exentos a esta realidad excepcional en la que nos encontramos a nivel mundial, independientemente de cada situación en sí, quienes están informados en el tema, tienen temor a salir de sus casas, les angustian las salidas y la vuelta de sus padres al trabajo por temor a que se contagien”.

Esos temores y esa angustia se expresan de diferentes formas: “hay quienes tienen trastornos del sueño, otros vuelven a mojar la cama por la noche, otros lo expresan a través de la comida, otros hacen uso excesivo de las pantallas, otros están tristes, otros más caprichosos y sumado a todo esto la mayoría de ellos se encuentran lejos de los abuelos, tíos, primos, amigos”.

Por todo esto, Eceizabarrena destaca que “es importante contenerlos desde nuestro hogar, establecer rutinas, horas destinadas a la recreación, horas destinadas al uso de las pantallas, hablar con los niños más grandes de las cosas que les provoca angustia, de sus miedos, para brindarles la mayor contención que se pueda”.

Controles y patologías

Consultada sobre los controles, la vacunación y las visitas al consultorio, la profesional refirió que “la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que prioricemos al niño menor de un año en los controles de salud”.

Aseguró que “el cuidado y seguimiento en los primeros meses de vida permite detectar en forma precoz cualquier alteración del crecimiento y/o desarrollo que permitan una intervención oportuna”.

En niños más grandes sanos, indicó que “la consulta se puede posponer, pero hay que analizar cada caso en particular, ya que tal vez se encuentren en seguimiento por alguna patología o tratamiento, y en ese caso es fundamental no interrumpir”.

Los pacientes con patologías crónicas como asma, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades del tracto gastrointestinal, etc. “deben continuar con el control y el seguimiento de dichas patologías. Es importante recalcar que aun en tiempos de pandemia hay pacientes con patologías agudas que requieren ser evaluados en las guardias. El mantener comunicación fluida con el pediatra de cabecera ayuda a dilucidar la incertidumbre que tienen los papás al momento de tomar tal decisión”, subrayó Eceizabarrena.

Especialmente sobre la vacunación, aseguró que “el calendario de vacunación en los niños es prioridad continuarlo y mantener las vacunas al día”.

Medidas de seguridad

“En algunos casos, las familias tienen miedo de concurrir a las instituciones de salud, por temor a contraer el virus, pero es importante recalcar que en los consultorios se toman los recaudos necesarios para cuidar a nuestros pacientes y sus familias”, explicó la profesional.

Asimismo, indicó que “en estos momentos los pediatras debemos continuar acompañando a nuestros pacientes y sus familias, en las diferentes situaciones que atraviesan cada uno de ellos con cada realidad”.

“Es importante brindarles un lugar donde se puedan evacuar dudas y resolver situaciones que se van presentando en el día a día. Debemos seguir promoviendo la importancia de cuidarnos entre todos, actuando con conciencia en cada uno de nuestros actos”.