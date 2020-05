El Frente de Todos lanzó una batería de medidas para reactivar la economía

Con el foco en la reactivación de la economía y el empleo local, el bloque de concejales del Frente de Todos realizó ayer una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante para presentar el Programa de Emergencia para Junín, una batería de medidas y propuestas anticrisis que ya fueron elevadas al Ejecutivo comunal.

Antes de la presentación del proyecto, la edil Victoria Muffarotto afirmó: “Tenemos que pensar en una ciudad que va a tener que reactivarse, y cuando la resolución de Nación y Provincia baje al municipio es necesario que nos tome a nosotros, como dirigentes políticos, y al Intendente, como gobierno, preparados y con cosas resueltas para presentarlas. Vemos que otros municipios cercanos y similares en lo poblacional ya las han tomado desde hace rato y nosotros estamos un poquito más atrás”.

Y agregó: “Esta pandemia sacó a la luz muchas desigualdades que estaban y por ahí no se veían. Me preocupa, puntualmente, una de las actividades que por lo menos en el corto plazo no se va a permitir, que es la educación, que es para mí un servicio esencial. En esta pandemia se ve reflejada la desigualdad de la brecha digital. Junín tiene una diferencia muy abismal a otras ciudades: tiene un servidor de Internet (Acerca), tiene las herramientas, falta la decisión política de gestionar para que cada barrio, cada plaza, cada escuela pueda contar con Wifi gratuito, necesario para que los alumnos puedan tener igualdad educativa”.

Por su parte, el edil meonista Maximiliano Berestein afirmó: “En este Programa de Emergencia tenemos propuestas económicas y de alivio fiscal que tienen que ver con la eximición de tasas para todas aquellas actividades que no han podido funcionar por el decreto de aislamiento”.

Y añadió: “El municipio genera un gran gasto todos los meses. En abril y lo que va de mayo se realizaron gastos por más de 7 millones de pesos, a proveedores que están fuera de la ciudad. Tenemos que hacer un esfuerzo para que todo el gasto sea en empresas y en proveedores de servicios y productos locales. Necesitamos potenciar y ayudar a los vecinos de Junín”.

El edil del Frente Renovador habló de las propuestas de generación y sostenimiento de empleo, referidas a la conformación de cooperativas de trabajo, no solo para realizar tareas en las escuelas sino también para otros ámbitos. “Ahora es el momento ideal para hacer trabajos en las escuelas. Hay un proyecto del Frente de Todos presentado al Consejo Escolar en este sentido. Se pueden generar cooperativas de trabajo con personas desempleadas de Junín para hacer el arreglo de las escuelas. Tengan en cuenta que hay 20 millones de pesos en el Fondo de Financiamiento Educativo que se pueden invertir en la generación de trabajos, y, por otra parte, para realizar obras municipales: cloacas, agua, cordón cuneta etc.”, apuntó.

“También se pueden implementar programas para los jóvenes que trabajan, para hacer la poda y el desmalezamiento de la ciudad. Hay cientos de personas que se dedican a ser parqueros. Hay muchos lotes abandonados en la ciudad. Proponemos que a costa de los propietarios de estos lotes, se contrate a personas para hacer esta tarea, generando empleo y ayudando a la prevención contra el dengue, enfermedad que también golpea en la ciudad”, afirmó.

Otras propuestas están referidas a los emprendedores y artesanos. “Habiendo en Junín un Mercado Artesanal, que es una vidriera para ellos, que hoy no pueden hacer ferias, estamos proponiendo que se abran otros mercados artesanales en otros puntos de la ciudad, abriendo la convocatoria para artesanos que muestren sus productos a través de esta herramienta municipal”, manifestó el edil.

Fondo Covid-19

Desde el bloque proponen la creación de un Fondo para utilizar la Tasa de Ampliación de Red de Gas Natural, que hace cuatro años no se utiliza. “No se ha extendido ni un metro la red de gas natural, por lo cual hay millones de pesos que deberían estar guardados en esa tasa que se podrían afectar en este Fondo, al cual también podrían afectar los fondos que manda Nación y Provincia para el Covid e incorporar la Tasa de Traza Urbana, que es otra que no se está utilizando”, señaló Berestein.

En tanto, el concejal Lautaro Mazzutti aclaró que este fondo será destinado a las necesidades sanitarias y afirmó que puede ayudar a pequeños emprendedores, pequeños y medianos comerciantes, industriales, para lo cual piden un esfuerzo y colaboración a las entidades bancarias y financieras, mutuales y cooperativas que ofrecen servicios financieros, grandes cadenas de supermercados, a las empresas de servicios de comunicación y de cable.

La propuesta incluye un aumento de la alícuota en la Tasa de Seguridad e Higiene para ciertas actividades. “Por ejemplo - dijo Mazzutti- , hoy las entidades financieras pagan el 1,9 sobre la facturación de Ingresos Brutos. Esa tasa va a aumentar 2,85, un 50 por ciento de aumento en la recaudación en esta tasa para estas actividades”.

Detalle de las propuestas

A continuación se brinda un detalle de las propuestas económicas que significarían un alivio fiscal para algunos, en tanto para otros sería una vía para colaborar y ayudar a otros que más lo necesitan.

Según lo expuesto, teniendo en cuenta que decenas de comercios e industrias no pudieron, no pueden y no van a poder desarrollar sus negocios, es necesario un alivio fiscal. Para eso, proponen eximir de todas las tasas municipales a hoteles, empresas de turismo y viajes, empresas de transporte de pasajeros, comercios gastronómicos de venta de salón, centros culturales. Por ello, proponen que la Municipalidad de Junín exima del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a los contribuyentes Pymes, Mipymes y Monotributistas que acrediten fehacientemente una disminución en su facturación durante el bimestre marzo/abril de 2020 comparada con el mismo período de 2019. Aquellos contribuyentes cuyo inicio de actividades y/o facturación se hubiera producido en 2020 serán beneficiarios directos de este beneficio sin necesidad de presentar la documentación antedicha.

Asimismo, impulsan crear el Registro de Emprendimientos Comerciales Afectados, para identificar otros rubros que también se vieron y se ven afectados. El alcance de la eximición durará mientras no puedan funcionar.

En el caso de aquellos que durante un tiempo no lo pudieron hacer, pero ahora ya están habilitados, solo se les eximirá el lapso que permanecieron cerrados. Además no se les exigirá, o se readecuará la exigencia, como condición para la continuidad de la habilitación municipal, los servicios de emergencias médicas, y seguro de responsabilidad civil, durante el tiempo que estarán sin posibilidad de funcionar, ya que estos servicios no tienen beneficiarios mientras se encuentran cerrados al público.

Compre local

Implementación de una ventaja considerable a las empresas, fábricas y comercios que tengan origen en Junín para que todas las contrataciones del municipio en bienes, servicios y obras sean para proveedores locales.

Entre abril y mayo, las contrataciones realizadas por el municipio a empresas no juninenses o no radicadas en Junín superó los $ 7.000.000.

Tanto en las licitaciones privadas como en los concursos de precios, se propone limitar la invitación exclusivamente a proveedores locales.

En tanto en las licitaciones públicas, utilizar las herramientas que prevé el artículo 156 bis, de la Ley Orgánica Municipal.



Relleno sanitario

Rediscusión del contrato de mantenimiento del Relleno Sanitario, debido a las urgencias económicas que son de público conocimiento a través de las declaraciones del propio intendente municipal Pablo Petrecca. En la actualidad, el contrato con la empresa significa casi 3 millones de pesos mensuales. Debido a la emergencia sanitaria y mientras tenga vigencia, se debería disminuir el mínimo posible el alcance del contrato, realizando el trabajo de forma mixta entre personal municipal y las diversas Cooperativas de Recicladores que ya existen en nuestra ciudad.

De esta manera, nos permitirá recuperar recursos económicos importantes por el ahorro de una de las obligaciones periódicas más costosas que tiene nuestro municipio. Parte de esos recursos se pueden invertir en la promoción del reciclado en origen, como mecanismo de disminución de generación y posterior enterramiento de los desechos.

Tasa y fondo

Durante el tiempo que esté vigente la emergencia sanitaria y social provocada por la Pandemia de Covid 19, las empresas radicadas en el partido de Junín que realicen las siguientes actividades: instituciones bancarias y financieras, supermercados e hipermercados, compañías de telefonía celular, prestadoras del servicio de televisión por cable sufrirán un aumento del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene.

Podrán ser comprendidas también las filiales de empresas multinacionales y/o grupos económicos en actividad que cuenten con más de 10 empleados registrados en el partido de Junín.

A partir de la recaudación de estos recursos se creará un fondo de fomento y apoyo a los microemprendimientos y pequeños comercios e industrias de Junín.

Empleo

Creación del programa Cooperativa para el Trabajo con el objetivo de generar cooperativas conformadas por personas desocupadas.

Estas cooperativas serán contratadas para realizar mejoras en los establecimientos educativos en este momento que las escuelas y jardines se encuentran sin alumnos, utilizando los recursos afectados a la inversión en educación del Fondo de Financiamiento Educativo, en línea con el proyecto de infraestructura presentado por el bloque del Frente de Todos en el Consejo Escolar de Junín.

Y para realizar obras municipales de extensión de las redes de agua, cloacas, obras de cordón cuneta.