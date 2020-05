Definen detalles para la puesta en marcha de las obras privadas

Representantes del municipio de Junín, se reunieron con referentes de los colegios profesionales de arquitectos, constructores e ingenieros y representantes de los trabajadores, para ultimar detalles sobre cómo será la apertura de la actividad de la construcción en Junín.

Tras la reunión, el arquitecto Marcelo Balestrasse, titular de la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Junín, indicó: "Hoy nos hemos reunido nuevamente, ya que el intendente, Pablo Petrecca, anunció el martes por la noche la aprobación por parte del gobierno provincial de la reactivación de la construcción privada en el partido de Junín".

"Nosotros ya veníamos trabajando en una mesa junto a los colegios de profesionales, la cámara de corralones y la Uocra, en el armado de un protocolo a los efectos de que cuando se habilitara este rubro tuviéramos establecidas las formas y pautas de trabajo. La construcción es un rubro que mueve muchos otros y, por ende, debemos ser muy cuidadosos en el trabajo cotidiano", detalló el funcionario.

Balestrasse aseguró que "seremos muy rigurosos en el cuidado de todos los trabajadores de una obra y en evitar el posible contagio. En la reunión de hoy hemos ratificados algunas cuestiones del protocolo. Una vez cumplidos todos los pasos, se podrá comenzar con las obras, que ocurrirá cuando cada propietario junto con su profesional declare en nuestra oficina de obras particulares, mediante una declaración jurada que deberá estar firmada, sobre la aplicación del protocolo en cada una de las obras, ya sean de grandes características, medianas o pequeñas, como puede ser la refacción de una casa".

En otro orden de cosas, el arquitecto precisó: "En el caso de que un propietario tenga albañiles, electricistas o plomeros, trabajando en sus casas sin la dirección de un profesional, deberán comunicarlo a nuestra oficina de obras particulares. Más allá de esto, inspectores nuestros y de UOCRA, estarán recorriendo las obras supervisando el cumplimiento de todos los requisitos".

"Apelamos, a partir de ahora, a la responsabilidad de todos. Desde este miércoles en la página del Gobierno de Junín, www.junin.gob.ar, estará disponible tanto el protocolo como la planilla de declaración jurada de inicio de obra y hasta tanto no se tenga esa planilla presentada en la dirección de obras particulares, ubicada en el tercer piso de Rivadavia 80, con la firma del propietario y profesional de la obra o del propietario solo -si no hay un profesional- las obras no estarán habilitadas para iniciar".

"Sabemos que hay grandes obras que requieren mano de obra de otros lugares, en este caso, se reglamentó que aquellos operarios que vengan de ciudades donde hay circulación del virus, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días, para después si comenzar a trabajar. Estamos hablando de especialistas, personas que realizan un trabajo que es necesario contratarlos de afuera. Si no, es prioritario la contratación de mano de obra local", agregó.

Por último, el funcionario informó que "en la página del gobierno estará disponible el protocolo específico de esta actividad. Recomiendo que todos los involucrados en una obra, de la envergadura que sea, lo lean y lo cumplan, todas y cada una de las normas especificadas. También apelamos a la responsabilidad de todos, cuidando la higiene de los trabajadores y la limpieza del lugar. Si todos trabajamos a conciencia vamos a poder trabajar y si no, lamentablemente se volverá a cero si comienza a ver circulación del virus".

Por su parte, Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra Junín, manifestó su agradecimiento "al intendente Pablo Petrecca por haber conformado esta mesa de construcción, porque entre todos hoy pudimos llegar a esto de empezar a trabajar, tras esperar 40 días desde el inicio de la cuarentena. El control sanitario será estricto, debemos cuidar a los trabajadores, que sabemos tienen la necesidad de trabajar pero deberán hacerlo cuidándose y cuidándonos entre todos, por eso estaremos recorriendo las obras velando por el cumplimiento del protocolo".

"Sabemos que hay empresas que trabajan con profesionales y maquinistas de otras ciudades, les pedimos por favor que esto se declare, porque pueden venir de ciudades donde hay contagios y es muy importante que cuidemos la salud de todos", remarcó para finalizar el dirigente gremial.