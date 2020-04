Profesionales médicos destacaron las medidas de prevención por la pandemia

Profesionales de la salud y centros de referencia de nuestra ciudad se refirieron a la pandemia de coronavirus y los cambios que genera la situación de emergencia a nivel mundial y nacional.

En una entrevista realizada por Raúl Ganci, en el programa Por Vos Junín, el Dr. Mariano Campenni, director de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI e integrante del Directorio Provincial; el Dr. Gabriel Scatarello, presidente del Círculo Médico de Junín; el Dr. Luis Linguido, vicepresidente del Círculo Médico y el Dr. Jorge Oscar Lusardi, presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI y Secretario del Consejo Superior de la Provincia abordaron cuestiones inherentes a las entidades que presiden, la profesión y los consejos para profesionales y la población en un momento clave para la salud.

Funcionamiento de las entidades

El director de la Caja de Médicos, Dr. Mariano Campenni, destacó que no somos ajenos a la pandemia que nos aqueja a nivel mundial.

“Más allá de los recaudos que se puedan tomar, es importante saber que una de las medidas fundamentales es el aislamiento, haciendo caso a las directivas del Ejecutivo. En el ambiente médico, la Caja de Previsión y Seguro Médico continúa con ese lineamiento intentando que no solo los beneficiarios de jubilación y pensión no estén expuestos a lugares con mucha concurrencia, sino que además los médicos activos tampoco se expongan. Por eso, la Caja de Previsión decidió cerrar la atención al público en todas sus delegaciones y continuar con la atención online”.

Entre las medidas que ha tomado la entidad, Campenni aseguró: “Creemos que pueden ayudar tanto a beneficiarios como activos el hecho de haber podido cumplir en tiempo y forma con el pago de las jubilaciones y pensiones así como de todo el resto de los subsidios. Ya desde el viernes anterior estaban depositadas las jubilaciones, se pospuso la presentación de la supervivencia de todos los beneficiarios”.

Destacó que mediante la utilización de las tarjetas de débito la Caja puede detectar qué jubilado está o no activo.

Asimismo resaltó que “se prorrogó para el 31 de mayo el cumplimiento de las obligaciones del inciso H, del pago del 5% y de todas las cuotas de los préstamos que tienen como vencimiento en estos meses. Además continúa con la atención online a todos los beneficiarios de jubilación y pensión y activos. Pueden contactarse a través de la página web o en cada uno de los distritos”.



Por su parte el Dr. Scatarello indicó que desde el Círculo Médico se han tomado medidas: “Hicimos una normativa para que los médicos sepan cómo manejarse dentro de los consultorios y los cuidados que tienen que tener, hacia su persona y hacia los pacientes”.

Asimismo se trabajó “sobre cómo deben moverse los empleados del Círculo, casi toda la actividad de las empleadas y los empleados se está llevando a cabo desde su casa. Algunas cosas las tuvieron que hacer dentro del Círculo pero es lo mínimo, como para cuidar la salud también de los empleados y asegurar los ingresos de los médicos”.

Destacó que se realizan “tratativas con las distintas obras sociales para que no se corte la cadena de pagos ya que la gran mayoría de los profesionales va a estar abocado hacia el tratamiento de los pacientes infectados por la pandemia y obviamente se va a ver resentida su actividad diaria en los consultorios”.

El Dr. Scatarello remarcó a los profesionales: “Aconsejamos que sigan atendiendo aquellas patologías que no son por infección, solamente los casos que realmente lo requieran, las urgencias. Por su parte el vicepresidente Dr. Linguido expresó preocupación por los elementos de bioseguridad: “Estamos preocupados por los insumos que no dan abasto por este tema. Es importante que las instituciones tanto públicas como privadas provean a sus empleados, médicos, no médicos, todos los que están en contacto con la gente, de barbijos, protectores oculares, guantes, camisolines, todo lo que fuera necesario para atender esta situación”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Lusardi, explicó que “a nivel local en el Colegio estamos implementando todas las medidas de seguridad para el personal y para nuestros colegas que concurren a la sede. Estamos tratando de hacer el menor contacto posible, trabajando por email, por whatsapp. A nivel de Consejo Superior hicimos una resolución, no solamente por la registración de los eventuales médicos extranjeros que puedan venir, sino también porque el ministerio sigue pidiendo la matrícula actualizada, así sean becas de contingencia, y tenemos que cumplir con el deber que refiere la ley de colegiación”.

Lusardi destacó: “Armamos mesas de teletrabajo o con el personal y un sistema para matricular o rehabilitar a distancia”.

Asimismo, resaltó que desde el Consejo Superior se realizaron “contactos con las autoridades sanitarias, con respecto a la seguridad de los colegas, a los insumos, a la remuneración y lo dejamos plasmado en el comunicado que sacamos que sacamos en los diarios”.

Prevención ante la pandemia

Consultado sobre el llamado de estudiantes de medicina y la posibilidad de convocar a médicos jubilados, el Dr. Campenni explicó: “Habíamos tenido una reunión en Junín con autoridades de Salud, el secretario de Salud, entidades médicas, referentes de clínicas, del hospital y se había hablado del tema, pero no en profundidad”.

“Se planteó una disyuntiva, algunas opiniones manifestaban la posibilidad de que pudieran ayudar desde un call center o de manera que no estén en contacto directo con los posibles pacientes", detalló.

Un punto que destacó es que los médicos ya jubilados tienen la edad de un paciente de riesgo y sería exponerlos.

"Es un momento muy difícil, en el que cualquier opción se puede manejar y no está descartado del todo, hay que tener ciertas consideraciones nada más, en este momento todos podemos dar una mano y ayudar”.

Asimismo aclaró que “en el lineamiento con las instituciones médicas, no solo del distrito VI sino de toda la provincia de Buenos Aires, la Caja solicitó al ministerio de Salud, junto con estas entidades, la provisión de insumos necesarios como para que los médicos podamos trabajar con las medidas de prevención lo mejor posible. Además se solicitó una entrevista con el ministro de Economía para ver qué posibilidades hay de eximir a los médicos de algunos impuestos que gravan en la Provincia”.

Scatarello se refirió a los cuidados en los consultorios: “Hicimos un lineamiento sobre cómo debe manejarse la circulación de pacientes dentro del consultorio. La idea es que los consultorios estén atendiendo casos de urgencia y con muy poca gente en la sala de espera, manteniendo la distancia adecuada, con higiene de manos mediante alcohol en gel o agua jabonosa y servilletas descartables”.

A su vez destacó la necesidad de contar con “algún equipo de protección para cualquier paciente que concurra a un consultorio con fiebre y sea considerado un caso sospechoso. El médico debe tener un equipo de protección, por eso le pedimos a cada consultorio que cuente con algunos kits de protección ocular, barbijos, camisolines y guantes como para atender a ese paciente hasta que se llame al 107”.

Comunicado por la situación de emergencia

El presidente del Colegio pidió a los profesionales: “Sigamos funcionando porque los consultorios y los CAPS son la primera barrera de contención para poder desahogar a todos los otros centros más complejos y que están preparados para recibir a pacientes con la pandemia o con otras emergencias médicas”, y agregó: “Es fundamental que nuestros colegas entiendan que, tomando todas las precauciones posibles, deben seguir funcionando, por eso también en una parte del comunicado, como lo hemos pedido todas las instituciones médicas, necesitamos los elementos de bioseguridad. Necesitamos que nos provean de esos elementos porque muchas veces ni siquiera queriendo comprarlos tenemos acceso”.

Lusardi reconoció que “es una problemática que se ha dado, que todo esto nos tomó de improviso y en una semana se explotó, pero lo importante es seguir las consignas de las autoridades y de la autoridad sanitaria fundamentalmente para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Porque opiniones tenemos muchas pero debemos seguir un lineamiento para que todo esto dé resultado”.

Asimismo destacó la solicitud de un seguro para el médico que no lo tiene, que está haciendo este tipo de trabajo y donde “la legislación de la ART no es muy clara si va a cubrir o no cualquier tipo de consecuencia que tenga”.





Día mundial de la Salud

A modo de mensaje de cierre, de cara al día mundial de la Salud el próximo 7 de abril, los profesionales llevaron tranquilidad a sus colegas y a la población y reiteraron pedidos claves.

Campenni propuso “llevar tranquilidad a la comunidad médica, de que todas las entidades estamos trabajando en pos de mejorar en lo que se pueda la situación actual. Por fortuna, las entidades están gestionadas por médicos, conocemos exactamente bien la situación que estamos padeciendo todos. No somos ajenos a eso. Estamos tomando los recaudos necesarios para que esto pase de la manera menos traumática posible para todos nosotros”.

Scatarello reforzó el aspecto de concientización hacia la población y pidió: “No salgan de la casa, salgan solo para hacer lo elemental que es comprar alimentos y medicación y luego todos adentro”.

El presidente del Círculo Médico reiteró: “La única forma de cortar el ciclo del virus es que no haya contagios y eso se da con una higiene adecuada de manos, utilizar alcohol en gel cuando estamos fuera de casa, si estamos en casa nos tenemos que lavar con agua y jabón. Se debe evitar el contacto de nietos con abuelos, ahí es donde se da la transmisión y evitar el contacto entre las personas. Hay que quedarse en la casa. Si la gente sale, circula, se infecta y termina generando más enfermedad”.

Aseguró además que el problema mayor es “que se sature el sistema de salud con todos enfermos, juntos”.

Linguido por su parte reiteró el pedido para los equipos médicos: “Necesitamos los elementos de bioseguridad y que tomen conciencia de esta situación. No es la única enfermedad que hay, pero es la más importante en este momento”.

El presidente del Colegio de Médicos pidió que “de aquí en más se haya aprendido la lección y se invierta lo que se tiene que invertir en salud".