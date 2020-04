Suman cuatro los casos sospechosos y una mujer con coronavirus fue derivada a Junín

Se conocieron ayer los datos actualizados que provee la secretaría de Salud de Junín en la que se registró un nuevo caso sospechoso que se suma a los tres que aguardan resultados.

Según pudo conocer Democracia, el cuarto caso sospechoso corresponde a un joven de 21 años que está internado en el Hospital.

Asimismo se informó que el joven tiene neumonía pero no se trata de una neumonía grave. Además, no cuenta con nexo epidemiológico ya que no viajó al exterior, ni tuvo contacto con nadie que haya viajado al exterior o con paciente infectado.

Por tratarse de una neumonía se realizó el hisopado correspondiente y se envió la muestra para descartar coronavirus.

A su vez se conoció anoche que una mujer oriunda de Alberti fue trasladada a la Pequeña Familia con un resultado positivo de coronavirus.

Democracia consultó al Dr. Javier Pepa, de dicha clínica, quien explicó que la paciente “ya vino derivada con un diagnóstico positivo, ella estaba internada en Alberti. Llegó de viaje, empezó con síntomas, la definieron como caso sospechoso en Alberti y luego obtuvieron los resultados de confirmación”.

“Como requería una mayor complejidad de atención, solicitaron la derivación que se realizó en la madrugada de ayer y está en terapia intensiva, por requerimientos de atención pero no está con respirador. Desde que ingresó está estable, incluso con algunos parámetros de mejoría pero estos son casos muy dinámicos”, refirió.

Otros casos sospechosos

El nuevo caso se suma al de un paciente que se encuentra internado en el Sanatorio Junín con un cuadro de neumonía, que además presenta enfermedades prevalentes.

También el pasado viernes, se conoció el caso sospechoso de una nena que se encuentra internada en el Hospital por el agravamiento del cuadro respiratorio. Si bien no tiene relación epidemiológica con visita a zonas de riesgo, se le realizó el hisopado protocolar.

Además, se encuentra internado en la clínica La Pequeña Familia un hombre de 74 años con antecedente de haber viajado al exterior, esposo de la mujer que había sido internada días atrás a quien le fue descartada la enfermedad, informaron a Democracia.

Hasta el momento el único confirmado que dio positivo es el del joven basquetbolista Facundo Corvalán quien aún se encuentra aislado y en buen estado general.

Actualmente suman 289 las personas en aislamiento preventivo. Cabe destacar que 216 ya cumplieron con la medida de cuarentena.

Todas las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto con ellas, y se encuentran sin síntomas.

El caso sospechoso que se sumó ayer, destaca el informe, “es una persona con neumonía, que no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se lo interpreta como caso sospechoso de COVID-19.