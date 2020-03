La Cooperativa Eléctrica y de otros servicios de Agustín Roca cumplió 56 años

Cooperativa Eléctrica y de otros servicios de Agustín Roca Ltda. cumplió recientemente 56 años desde su creación, el 22 de marzo de 1964.

El servicio por el cual nació esta cooperativa fue el de brindar energía eléctrica a la planta urbana de Agustín Roca y a la zona rural, en primer término. Un servicio adicional que se agregó, oportunamente, por un acuerdo con la Municipalidad, fue la provisión de agua potable en toda la planta urbana.

Esta cooperativa cuenta con un servicio social de sepelios, en acuerdo con la Asociación Mutual Junín de Servicios y actualmente está poniendo en marcha un servicio de Internet a través de fibra óptica.

En diálogo con Democracia, Héctor Carlos Bianco, gerente de la mencionada cooperativa, destacó que este año la cooperativa de Roca cumplió su aniversario. “La cooperativa cumplió este 2020 56 años de vida institucional. Fue creada el 22 de marzo de 1964 y empezó a brindar servicios el 31 de mayo de 1965”, manifestó.

“Al día de hoy seguimos trabajando en el sistema eléctrico, tratando de generar más cantidad de líneas con cable preensamblado, hay dos loteos en el camino de Junín, cerca del peaje, donde estamos electrificando, se van cambiando postes y columnas en la zona rural. La energía no se descuidó en pos de tener Internet. Internet es un servicio más que queremos dar al pueblo, ya hay algunos usuarios conectados. Hemos debido parar un poco la conexión para hacer algunos retoques en la red de fibra por todo esto que pasó por el coronavirus, que nos retaceó un montón de trabajos a hacer, está la imposibilidad de entrar a la casa, la posibilidad de contagio al estar en la calle y todo lo demás de la cuarentena”, explicó.

A la pregunta si la gente, por la cuarentena, estaba consumiendo más energía, Bianco dijo que todavía no se podía saber porque recién estaban por facturar este mes. “No hemos salido a tomar el estado de las lecturas de medidores, para no andar en la calle. Es posible que este mes los usuarios tomen las lecturas de sus medidores y nos las pasen. Con los usuarios tenemos grupos de whatsapp, y también en Facebook, a través de los cuales tenemos una interacción importante. A través del grupo de whatsapp los usuarios nos reclaman, nos agradecen, nos plantean las necesidades que tienen y los atendemos, tenemos un canal de información permanente, de ida y vuelta, lo mismo en Facebook, tanto en la zona urbana como en la rural. Por estas redes le hemos pedido si nos podían hacer las lecturas, y si no, haremos un cálculo estimado en esta cuarentena”, manifestó.

La energía solar

Consultado si había algún proyecto para instalar un parque solar en Agustín Roca, Bianco dijo que todavía no había. “No es que no nos haya interesado la idea, pero hay algunos requerimientos del Gobierno con respecto a energías renovables. Primero nos abocamos a proporcionar Internet dentro de los servicios que creíamos más esenciales que la energía renovable, por ahora. No obstante, está dentro de los planes de la cooperativa tener un parque solar”, manifestó.

A la pregunta si por la incorporación del parque solar, los usuarios de las cooperativas pagaban menos en sus facturas de luz, el entrevistado explicó: “En la provincia de Buenos Aires, el valor de la energía lo dispone el mercado mayorista, lo genere quien lo genere. Está regulado por el Gobierno. Al usuario no le cuesta menos la energía, pero podría tener algún ingreso mejor la cooperativa. El tema es que la generación de energía depende del mercado mayorista. Es posible que más allá de que tenga una planta fotovoltaica para generar energía en su zona, la tenga que estar comprando igual”.

Dado tal situación, ¿cuál sería el beneficio? Según lo explicado por Bianco, el beneficio consiste en que se traslada menos energía por los cables de alta tensión, generando menos ruido y menos impacto en las aves, en los pájaros; de repente uno tiene una generación más sana, más limpia porque no tiene que generar energía a través de combustibles fósiles, con el humo que expande por el medio ambiente.

“La energía solar, como la eólica y las alternativas en general, son más limpias y renovables, no tienen necesidad de abastecerse”, acotó.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de otros servicios de Agustín Roca Ltda. está conformada por:

Presidente: Raúl Palma.

Vicepresidente: Fernando Franco.

Secretario: Sergio Gatti.

Prosecretario: Hugo Riva.

Tesorero: Adrián Ratto.

Protesorero: Ariel Bissio.

Vocales: Norberto Romaneli, Mario Domínguez y Gabriel Beccacece.

Vocales suplentes: Sergio Riva, Fernando Breme y Pablo Pallero.

Síndico titular: Amílcar Citterio.

Síndico suplente: Emiliano Rasevich.

Auditor Externo: Ezequiel Boisson.