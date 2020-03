La Unnoba toma medidas por el Covid 19 y suspende las actividades áulicas

El rector de nuestra casa de altos estudios, Guillermo Tamarit, informó en conferencia de prensa las medidas que tomó la Universidad para atravesar este momento de pandemia de coronavirus Covid-19.

En tal sentido, Tamarit sostuvo que quedan suspendidas todas las actividades áulicas hasta el 31 de marzo. Sobre el tema, el rector remarcó que “la Universidad continúa abierta”, pero sin el dictado de clases presenciales: “Estamos desarrollando actividades virtuales para los distintos niveles, a través de la plataforma virtual de la Universidad y, para los alumnos que no tienen streaming o Internet, estamos precargando Netbooks y utilizando otras herramientas para no perder estos diez días de clases”.

Además, adelantó que se va a reorganizar el calendario académico. “Las mesas de exámenes, talleres, seminarios, se van a reprogramar y, seguramente, usemos parte de las vacaciones de invierno y del mes de diciembre para ajustar todas las actividades para no perder horas respecto de lo que estaba previsto”, explicó.

También contó que “no van a participar de las actividades de la institución las personas que están dentro de los grupos de riesgo que han definido las autoridades sanitarias”. Ellos son: embarazadas, mayores de 65 años, inmunodeprimidos, quienes tengan antecedentes respiratorios, cardíacos, diabéticos, personas con insuficiencia renal, los que hayan viajado a los países de riesgo y los convivientes con otras que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

“A nuestro personal le estamos haciendo un control –señaló Tamarit– que incluye un examen físico y una entrevista para ver que, efectivamente, no formen parte de ninguno de los grupos de riesgo, más un registro de su condición de salud al día de hoy. Y se va a hacer una reevaluación periódica”.

Asimismo, se va a intervenir sobre los espacios físicos para hacer una valoración de las condiciones ambientales de cada una de las oficinas, para luego realizar un esquema de redistribución del personal en los espacios. “Si fuera necesario cambiaremos o ampliaremos turnos”, dijo el rector. Además, se está desarrollando un trabajo exhaustivo en la limpieza de superficies, el entorno de las oficinas, los espacios comunes, y los escritorios, teléfonos y demás.

A través del Instituto de Desarrollo Humano, las autoridades de la Unnoba están planteando recomendaciones y eventuales cambios de modalidades de trabajo, para que se respete la distancia de dos metros entre las personas, evitar encuentros de más de diez minutos, higienizar frecuentemente las manos, evitar reuniones, estornudar y toser en el pliegue del codo, usar pañuelos descartables, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y no compartir utensilios como mate y vajilla.

Colegio secundario

Tamarit indicó que la Unnoba también está trabajando en las decisiones que se van a tomar en su colegio secundario: “Vamos a mantener encuentros, por grupos pequeños, con estudiantes y sus padres para explicar las medidas. En ese caso, es muy importante que los alumnos entiendan que están en un período que tienen actividades de otras características».

El comedor también tendrá un funcionamiento diferenciado.