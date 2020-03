Quejas de jubilados esperando afuera de un banco para cobrar sus haberes

Ayer por la mañana, uno de los bancos que tiene mayor concentración de adultos mayores en cada fecha de cobro de jubilaciones y pensiones tomó la medida de dar permiso para permanecer dentro de sus instalaciones a un cupo de 20 personas y que el resto esperara fuera del banco.

Esto originó que muchos jubilados y pensionados, tras otorgársele el número del turno para el cobro, debieran permanecer afuera, hecho que originó no solo amontonamiento de gente sino riesgos para la salud.

La situación

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Industrial debieron esperar afuera su turno, ya que en el interior del banco solo permitían estar a 20 de ellos por razones de seguridad a raíz de la alerta por coronavirus.

En la vereda, muchos de ellos debían permanecer sin ningún tipo de comodidad ni medida de seguridad, más que la propia. Estaban prácticamente amontonados en la misma vereda del banco o enfrente.



TeleJunín habló con varios de los jubilados que estaban en la entrada del Banco Industrial. A continuación algunos testimonios logrados por la cámara del canal:

- “Nos dejan afuera para que mantengamos distancia, pero en realidad estamos amontonados porque tenés que escuchar el número. Si no lo escuchas, te mandan otra vez a sacarlo. Llaman de a 20 números”.

- “Los empleados adentro del banco están con barbijos. Nosotros no, y afuera. Ni alcohol en gel ni sombra, porque estamos al sol”.

- “Bastante mal la que salió a atendernos, pero otro no, nos atendió muy bien”.

- “Yo me pongo un poquito lejos, porque no quiero estar en el montón. La prevención la tenemos que tener nosotros”.

- “Acá estamos desde antes de las 10 de la mañana: afuera, sin baño, sin agua, sin sillas, sin nada”.

- “Nosotros, los viejos, somos los que peor la pasamos. Nos dejan para que nos muramos”.

- “En general, y en forma particular, nos cuidamos no yendo a lugares donde hay grandes concentraciones de gente, estando con familiares, nada más”.

- “El temor está, yo soy diabética. El miedo nos hace más mal, pero no lo podemos evitar”.

- “Tratamos de no salir, pero al banco tenemos que venir, necesitamos la plata urgente”.

- “Estamos en la vereda de enfrente, a la sombra. Se escucha cuando llaman”.

- “Nosotros hacemos una vida normal, pero estamos medio fuera de Junín. Tenemos precaución, no miedo. Anduve 22 años en la ambulancia, así que ya he pasado muchas cosas”.