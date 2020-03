La Ciudad se prepara para prevenir y monitorear el avance del coronavirus

Frente al avance del coronavirus, referentes de organismos públicos y de instituciones privadas de la salud fueron recibidos ayer por el intendente de Junín, Pablo Petrecca, para discutir y evaluar medidas de acción y prevención para sumar a las establecidas por los ministerios de Salud de Nación y Provincia, a través de sus respectivos protocolos.

La mesa de trabajo fue convocada por el intendente, con el objetivo de realizar un monitoreo permanente de la situación y analizar diferentes medidas a implementar. También se anunció que la línea telefónica 107 será el canal para que los vecinos llamen y puedan ser atendidos en caso de padecer síntomas, o bien si viajaron a países en los que circula el virus o estuvieron en contacto con personas afectadas por el virus.

Tras el encuentro, Petrecca señaló: "Desde que comenzó a darse esta situación en China, le solicité a nuestro secretario de Salud que trabajara en forma conjunta con las autoridades de Región Sanitaria III y del Hospital local para evaluar acciones que nos permitieran estar alertas y preparados. Ahora, a partir de la declaración de Pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud, creímos importante formalizar una mesa de trabajo con los actores públicos y privados de la salud de nivel local y regional".

"Lógicamente, instamos a respetar los protocolos emanados tanto desde Nación como de Provincia, pero, además, ya hemos llevado a cabo algunas acciones a nivel local como la habilitación del número telefónico 107. En este caso, hemos capacitado a todos sus operadores para que todos los vecinos que se comuniquen por este tema reciban el asesoramiento y las respuestas acordes porque, si bien no hay casos confirmados ni sospechosos en nuestra ciudad, creemos que es importante estar preparados y prevenir", agregó.

Ambulancia

El intendente también destacó que desde el SAME y la empresa Intermed destinaron una ambulancia exclusiva para la atención de casos sospechosos, con todas las medidas y herramientas necesarias y dijo: "Quiero agradecer el compromiso y el aporte a todos los actores que participaron activamente en esta reunión".

Por otro lado, Petrecca detalló algunas de las medidas que tomó el Gobierno de Junín a través del Decreto 532/2020 y dijo: "Además de habilitar la línea 107, decidimos suspender todo evento masivo organizado por el municipio, así como aquellos que requieran de la habilitación municipal. En esta línea, por supuesto, instamos a los privados a tomar la misma medida". Asimismo, anunció que quedarán suspendidos todos los eventos públicos y privados, así como los talleres municipales destinados a los adultos mayores, por tratarse de una población de riesgo.

"También vamos a establecer, desde nuestra secretaría de Salud, protocolos especiales para locales gastronómicos, comerciales, industrias y empresas de transporte urbano, relacionados con la higiene, las recomendaciones sanitarias y de salud y la concientización del personal", agregó.

Pedido de concejales

Los concejales del Frente de Todos, a través de la presidenta de la comisión de salud, Natalia Donati, convocaron a una reunión a las autoridades de Salud de la municipalidad de Junín para coordinar acciones tendientes a organizar e informar a la sociedad sobre el protocolo para tratar el coronavirus.

Al respecto, Donati afirmó: "Tenemos la responsabilidad de no alarmar a la comunidad, pero al mismo tiempo informar sobre los protocolos y pasos a seguir en la ciudad. No podemos dejar este tipo de cuestiones atadas a la suerte. En el año 2009 en el contexto de epidemia de la Gripe A, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que le otorgaba herramientas al por entonces intendente Mario Meoni para realizar acciones en pos de proteger a los vecinos de Junín”.

Además, agregó: "El funcionamiento del 107 como número telefónico de contacto, disposiciones sobre la concurrencia masivas a espectáculos públicos, la compra de alcohol en gel u otros insumos para las escuelas y oficinas públicas, la diagramación de la comunicación oficial para identificar síntomas y prevenir contagios, la identificación de vecinos que provienen de zonas endémicas, son algunos de los temas que creemos se deben coordinar y decidir con urgencia en el marco institucional”.

“Nos acercamos a la oficina del Intendente para poder conversar esta cuestión con él de modo informal, pero lamentablemente nos transmitió que en este momento no nos podía atender. Esperemos que podamos contar rápidamente con esta reunión para trasladar acciones y tranquilidad a la comunidad”, señaló

Ningún caso en Junín

Ante la sospecha de un posible caso de coronavirus registrado en un centro asistencial privado de nuestra ciudad, se supo ayer que fue descartado, tras hacerse los análisis correspondientes.

En diálogo con Democracia, el doctor Jorge Herce, titular de Región Sanitaria III, manifestó que el caso fue descartado pero igualmente estaban atentos a cualquier novedad.

“No tenemos ninguna notificación de sospechas por coronavirus, de ningún tipo. Siempre dependemos de la notificación que hacen las instituciones médicas. El mecanismo está para que se activen los protocolos, los médicos particulares deben hacer la notificación obligatoria por ley”, afirmó.

“Hay una disposición adicional del ministerio de Salud de la Provincia, recordando específicamente la notificación obligatoria”, apuntó.