Mensaje en redes sociales

Circuló ayer con gran fuerza en las redes sociales –especialmente por WhatsApp- un mensaje anónimo en el cual se indicaba que “un empresario de una reconocida cadena de electrodomésticos de nuestra ciudad arribó de uno de los destinos donde se encuentran un gran número de casos de coronavirus, Japón, y no está guardando la cuarentena”, acompañado por una foto de Gustavo Lombardi, presidente de la cadena de electrodomésticos Naldo, y su familia.

Al conocer la viralización del mensaje, Democracia se contactó con el empresario Gustavo Lombardi quien indicó que el mensaje lo tomó por sorpresa, ya que se encuentra en su casa tras haberse efectuado los controles pertinentes y que ni él ni su familia presentan síntomas de coronavirus.

“Fui controlado al llegar y al salir de Japón, un país que cuida rigurosamente las medidas sanitarias, y los controles fueron negativos. Me sorprendió que al llegar a la Argentina nadie me preguntó absolutamente nada sobre mi salud ni sobre mi destino. Igualmente, voy a estar en casa hasta que pasen los catorce días, pero no tengo ningún síntoma y me encuentro voluntariamente cumpliendo con los protocolos”, señaló el empresario.