El Frente de Todos salió a controlar el cumplimiento de Precios Cuidados

El Frente de Todos realizó ayer por la tarde una convocatoria a sus concejales y miembros del partido para recorrer supermercados de la ciudad y relevar el cumplimiento o no del programa Precios Cuidados.

La diputada Valeria Arata indicó que buscan realizar una estadística y por ello realizaron los controles con planillas tabuladas, en lugar de la aplicación disponible para los consumidores.

En cada planilla, que cuenta con el listado de productos de Precios Cuidados, relevaron la existencia de estos en las góndolas locales.



Según explicó Arata a Democracia, buscan realizar “una estadística de lo que falta y lo que no, pero no a través de la aplicación sino con las planillas”.

El concejal José Bruzzone destacó que “se trata de una iniciativa de toda la Provincia. La idea es controlar que lo que pactan los supermercados con el Gobierno se cumpla en todo el territorio. Con lo que relevamos nosotros van a hacer un control”.

Otro objetivo tan importante como el relevamiento, según el concejal, “es sensibilizar a la ciudadanía para que utilice la aplicación, que compare y que use las ofertas de Precios Cuidados que son muy buenas”.