Coronavirus: Lombardi llamó a “estar tranquilos” y cumplir “todas las medidas de prevención”

El secretario de Salud del Gobierno de Junín, Carlos Lombardi, abordó detalladamente la situación que atraviesa la Argentina y nuestra región, en el marco del coronavirus, que ya ha afectado a varios países en distintos continentes.

El especialista afirmó que, de los 17 casos detectados en el país, solo una persona falleció debido a que tenía complicaciones previas, pero el resto ha evolucionado. Algunas de las medidas preventivas recomendadas son la limpieza permanente de manos con jabón o alcohol en gel, ventilar la casa, la limpieza con desinfectante en los muebles donde se junte tierra y cubrirse la boca con el pliego del codo al estornudar o toser.

"La presencia de un nuevo virus y una enfermedad desconocida que apareció a fines del año pasado en China hizo que no se tenga conocimiento de la forma de comportarse de este nuevo coronavirus, que es una especie distinta a la que hubo por ejemplo en el 2013, cuando hubo una epidemia de Sindrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), que fue producida también por un coronavirus con una mortalidad mucho más alta”, explicó Lombardi.

Además, aclaró que “hay ciertos tipos de coronavirus que están entre nosotros, no específicamente el COVID-19 y que también pueden provocar un cuadro respiratorio generalmente de evolución leve. Lógicamente, el aumento de la incidencia durante la época invernal hace que este tipo de complicaciones aparezca”.

“Este nuevo coronavirus llevó a un aumento inusitado de los contagios en China, se está expandiendo a nivel mundial en el marco de una pandemia y sobre los nexos epidemiológicos. Hoy también están Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, a los que se sumaron recientemente España, Alemania y Francia”, desarrolló.

“La globalización y la asiduidad de viajes aéreos o marítimos hacen que los casos aumenten y la Argentina no está exenta de eso”.

Seguidamente, el funcionario aseguró que “hasta ahora son 17 casos reportados en la república, lamentablemente con un fallecido, pero cabe aclarar que la persona en cuestión tenía patología previa que se vio agravada por esta situación; el resto ha tenido una evolución favorable”, y añadió que “es fundamental el aislamiento que debe hacerse en un caso confirmado y a los contactos cercanos, ya que este virus ha adquirido la posibilidad de transmitirse de persona a persona por medio de gotas”.

El secretario de Salud aseguró: “Tenemos una mortalidad relativamente baja cercana al 3% de la población, en comparación con otras pandemias que han tenido lugar. Caso sospechoso es toda aquella persona que presente síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar general o compromiso respiratorio severo, más el nexo epidemiológico de haber estado en algunos de los países mencionados, luego de un periodo de incubación de 14 días, que es el tiempo en el que se puede desarrollar esta enfermedad”.

Medidas de prevención

“Necesitamos que la población tenga en cuenta todas las medidas de prevención destinadas a evitar este tipo de contagios, entre las que se destaca la higiene de manos permanente con agua y jabón no menos de 20 segundos”, explicó.

“Además, estamos haciendo llegar de forma institucional por pedido del intendente Petrecca un instructivo para todas las dependencias municipales con todas las medidas necesarias y qué hacer ante la presencia de personas que viajaron, aunque no presenten síntomas”.

Recientemente se realizó una reunión “con los equipos de salud para que todo el personal esté preparado y al tanto de la situación, como para dar respuesta efectiva ante la aparición de posibles casos sospechosos”, destacó.

Otras de las medidas resaltadas por el profesional son “la limpieza de manos permanente con alcohol en gel y la higiene respiratoria, que consiste en cubrirse con el pliegue del codo cuando se tose o con pañuelo descartable y lavarse las manos automáticamente. Si presenta síntomas respiratorios, no tocarse la boca, nariz o los ojos ya que esas mucosas son la puerta de entrada para estos virus. También es importante mantener una distancia no menor a dos metros con respecto a aquellas personas que posean síntomas”.

Asimismo destacó que “es importante practicar el autoaislamiento en el propio domicilio llegado el caso de presentar algún síntoma respiratorio, evitando todo tipo de contacto social y hacer la consulta pertinente al médico”, y agregó que “el personal médico de los equipos de Salud y paciente deben utilizar barbijo”.

A su vez aconsejó: “Airear bien las habitaciones y limpiar todas las superficies porque el virus no queda flotando en el aire, sino que se deposita en escritorios, pasamanos, mesadas, mesas, muebles, canillas, entre otras cosas. Por lo tanto, es primordial higienizar correctamente con lavandina o algún otro elemento desinfectante que hacen que en cinco minutos se desactive el virus”.

Finalmente, el secretario de Salud sostuvo que “no hay que tener miedo y hay que descartar el terror porque paraliza, la gente tiene que saber que más del 80% de las evoluciones de este nuevo coronavirus han sido casos con complicaciones leves o moderadas y no graves. Por lo tanto, hay que tener tranquilidad y consultar precozmente ante la aparición de cualquier síntoma, pero por sobre todas las cosas tener la responsabilidad de saber que si hice un viaje al exterior nos tenemos que autoaislar y hacer la consulta oportuna”.