Rector Tamarit llamó a “trabajar en unidad y, particularmente, en la educación”

La Escuela Secundaria de la Unnoba dio inicio ayer a su ciclo lectivo 2020 con un acto inaugural que se realizó en la sede del establecimiento y del que participaron autoridades, padres y alumnos. Además, el acto contó con un impactante show lumínimo: un mapping sobre el edificio cuya temática fue la contaminación ambiental.

En la apertura, el rector Guillermo Tamarit hizo hincapié en la necesidad de trabajar en unidad en la educación, en “ponernos de acuerdo en tres o cuatro cuestiones y empezar a resolverlas”.

Asimismo destacó a las familias “de todos los sectores sociales” y de todo Junín que piensan en la escuela como destino para sus hijos.

Tamarit también se refirió a la sustentabilidad y el rol de la educación, como uno de los grandes desafíos como sociedad y particularmente de las universidades.

“El cambio tecnológico, que llegó para quedarse con beneficios y problemas que no podemos resolver”, acusó al relacionarlo con la “cantidad de información que manejan los alumnos”, pero especialmente para fijar “una visión crítica” respecto de “todo aquello que circula en las redes”.

“Nuestro país tiene deudas pendientes con su sociedad y tenemos que abocarnos a plantear soluciones concretas de gente que ya no puede esperar más”, aseguró.

“Creo que hay que empezar por cómo lo hacemos. Cómo hacer para lograr una síntesis y no profundizar las diferencias”, indicó, sobre aquellas cuestiones en las que se pueda estar de acuerdo en avanzar.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en tres o cuatro cuestiones y empezar a resolverlas. Trabajar en unidad y, particularmente, trabajar en la educación”, aseguró y remarcó que será donde encontremos “denominadores comunes”.

Por último, Tamarit transmitió tres claves en el cierre de su discurso: “Son tres elementos fundamentales para una vida mejor, para una sociedad mejor: estudiar, estudiar, estudiar”.