Diversión y deportes en la colonia de adultos mayores

En las instalaciones de Origone Fútbol Club de la localidad de Agustín Roca se llevó a cabo un nuevo encuentro del programa que promueve un espacio compartido para que disfruten los abuelos y personas de la tercera edad.

Bailes, meriendas y actividades en la pileta fueron algunas de las propuestas que se organizaron para su esparcimiento.

Adriana Summa, Directora de Adultos Mayores del Municipio dijo: "Es un placer enorme haber podido participar de la Colonia de Adultos Mayores aquí en Roca, después de algunas postergaciones que tuvimos debido a los días de intensas lluvias que hubo. Tenía muchas ganas de venir desde hace tiempo y me encontré con muy buena onda y muchas ganas de divertirse que es lo que, entre otras cosas, busca la dirección de Adultos Mayores”.

“Además de contemplar todas las necesidades de quienes están más desprotegidos, también queremos fomentar la recreación, diversión y el ocio con ellos, porque tienen muchas ganas de pasarla bien, de sentirse vivos y les encantan todas estas propuestas”, añadió.

Además, Summa señaló que “en todos los Centros de Jubilados a los que he ido se han formado grupos muy lindos y nuestra intención es seguir afianzando los lazos sociales. Por eso es muy bueno que tengan estos lugares de encuentro para compartir y reencontrarse con el otro para crear vínculos que trascienden estas reuniones”. Luego, afirmó que “la vida tiene un montón de posibilidades, no importa la edad que se tenga”.

Por su parte, Claudio Yópolo, director de Deportes manifestó: "Como bien dijo Adriana, es muy lindo que los adultos mayores puedan contar con un espacio como este y estamos trabajando codo a codo con el Club Origone en este caso, por lo que quiero felicitar al presidente porque hacen un trabajo muy bueno él y toda su comisión”.

“Esto es muy bueno para el club como también para toda la localidad”, aseguró y agregó “por nuestra parte aportamos los profesores de educación física para que ellos tengan la posibilidad de realizar distintas actividades, además de la pileta, que tambien funciona a la tarde para todos los chicos de aquí”.

Adrián Ratto, presidente de Origone Fútbol Club, sostuvo: "Sin dudas es muy importante que los adultos mayores se puedan reunir y compartir lindos momentos entre ellos y que vengan aquí a la colonia. Quiero destacar el apoyo por parte de la Municipalidad de Junín que es fundamental en todo esto, porque sin ellos no podríamos llevar a cabo esto de ninguna manera, ni tampoco abrir la pileta”.

Para concluir, Ratto agradeció a “Claudio, a Adriana y a toda la Municipalidad que siempre se acuerda de nosotros y por suerte se puede continuar con esta idea que empezó Daniel Pueyo el año pasado y que contó con un cierre con más de 300 personas”.