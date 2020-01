El caso de los Hipotecarios

Leticia Katzer, del colectivo de hipotecados en UVA, señaló que quieren que se terminen los créditos UVA e informó que en estos días habría novedades luego de que el gobierno congelara por un mes la cuota.

Hay unas 140 mil personas que tomaron créditos hipotecarios UVA y que hoy deben el doble de capital que hace dos años.

“Este nuevo gobierno decidió extender el congelamiento por un mes, pero hay gente que quedó afuera porque no incluye a quienes adquirieron préstamos por más de 140 mil UVA y los que tomaron para ampliación y refacción. Por otro lado, al extenderse solo un mes, nos da la pauta de que este mes se va a resolver el tema de fondo, que es lo que siempre hemos pedido. Vamos porque se anule el sistema UVA, que no vuelva más porque no es un sistema para nuestro país”, aclaró.

Ketzer señaló que “hemos pedido formar parte de la mesa de diálogo porque nosotros tenemos los datos. En la última comunicación se habló de que este jueves había reunión de autoridades del Banco Central y luego de esta reunión iban a convocarnos. Habrá que ver qué operaciones se tienen que dar, porque en dos años el capital adeudado se duplicó, hay que ver cómo se redefine el sistema de pagos”.

Insistió en que “se tiene que derogar la ley por la cual se activó el UVA como sistema de acceso crediticio, que nos pasen a un sistema tradicional y ver cómo se actualiza. Los que pidieron 2 millones deben 4, los que pidieron 4 deben 8. Hay 140 mil familias con este problema”.

Agregó que “hay gente que ha dejado de pagar, pero el mismo sistema te lo impide porque lo debitan de las cuentas sueldos. Hay gente que paga pero está desesperada. Mientras el monto pedido es mayor, el incremento de la cuota y el capital adeudado es mayor, hay gente que paga 45 mil pesos de cuota, es una locura”.