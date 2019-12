La foto “dialoguista” que generó revuelo en la política local

Una foto cargada de suspicacias generó revuelo, ayer, en el avispero político local. Es que justo el día que ingresó el presupuesto al Concejo Deliberante, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, difundió a través de las redes sociales la imagen de un encuentro que mantuvo en su despacho, con la concejal por el Frente de Todos, Victoria Muffarotto.

La versión del oficialismo –recabada por este diario- es que en la reunión se buscó acercar posturas y abrir canales de diálogo con la oposición, situación que no abundó durante el primer período de gobierno.

Sin embargo, fuentes de la oposición afirmaron a Democracia que se trató solo de una “foto dialoguista” que apuntó a “romper la unidad y el armado de un bloque único del Frente de Todos” en el deliberativo local.

Muffarotto declaró que el encuentro ocurrió días atrás, a pedido del jefe comunal, y no sorprendió a los socios del frente, que ya habían sido notificados antes del encuentro. “No fue algo secreto, fue hablado con mis compañeros”, aseguró la ex candidata a intendenta, que algunos ven como la jefa de la bancada unificada.

Petrecca manifestó en Twitter: "Con @vikimuffarotto, referente del espacio Frente de Todos, charlamos sobre las políticas públicas que podemos trabajar en conjunto pensando en #Junín. Tocamos temas como el transporte público, el medio ambiente y el desarrollo productivo local".

"Sabemos que el diálogo le conviene porque el escenario de Nación y Provincia cambió y necesita tender puentes para su gestión. Me ofrecí para ayudar para que Junín no quede aislado y hubo coincidencia en el desarrollo que se necesita. Por eso le acercamos lo que nosotros venimos planteando con propuestas para generar trabajo, viviendas, inclusión", dijo.

"No hablamos del presupuesto en la reunión", remarcó la edil, para descartar cualquier tipo de especulación.