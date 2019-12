Ingresó al Concejo el Presupuesto 2020 y el proyecto de Ordenanza Impositiva

Ingresó ayer al Concejo Deliberante el presupuesto para el año que viene y el proyecto de Ordenanza Impositiva, que contempla –según afirmaron desde el municipio- un incremento de tasas “inferior a la inflación” acumulada de este año. El monto total del cálculo de recursos y gastos para 2020 es de 2.173.802.102.

En diálogo con Democracia, el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García afirmó: “Es un presupuesto que considera mucho el hecho de generar la menor presión impositiva para los vecinos, sin que por esto el municipio deje de ser operativo y de prestar servicios. Es un número razonable en función de lo que está pasando, y está dentro del rango de las subas más bajas de la región. Además se agrandaron muchos servicios”.

Y agregó: “La suba está por debajo de la inflación anual”.

Según pudo saber este diario, tasas como el CVP y Servicios Sanitarios tendrían un tope del 49 por ciento, pero Red Vial llegaría al 55 por ciento. Sin embargo, este año la novedad es la segmentación para el campo y el comercio. De hecho, aquellos que sean propietarios de menos de 36 hectáreas obtendrán un descuento, se informó.

Desde el municipio también hicieron hincapié en la continuidad de beneficios por buen contribuyente en CVP, Red Vial y Servicios Sanitarios, por lo que, en caso de que los contribuyentes estén al día, el aumento tendrá un menor impacto.

Otra novedad es que en Derecho de Uso y Riveras (para los que tienen casas o casillas en la Laguna de Gómez) se implementaría un descuento por buen contribuyente.

“Por primera vez en nuestro municipio los que tendrán mayor alivio serán los jubilados y los sectores de menores recursos, a través de descuentos específicos en las tasas municipales. Los jubilados que cobran la mínima no pagarán la tasa municipal, ya que se los eximirá en un 100%”, informaron desde el municipio.

El presidente del Concejo Deliberante de Junín, Gabriel D´Andrea (Juntos por el Cambio), adelantó que el proyecto se estará tratando dentro de los primeros diez días de enero.

En tanto, para los sectores más vulnerables, que reciben beneficios sociales, la eximición de la tasa subirá del 30% al 50%. “La actualización de las tasas municipales será menor a la inflación anual 2019 y a la que propone la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron

Oposición

El edil meonista Maximiliano Berestein (Todos) afirmó a este diario: “Cuando se discuten estos temas se habla de números redondos, pero no todas las tasas impactan de la misma manera, hay que ver si se va a hacer un gasto razonable o si se va a seguir contratando empresas del conurbano, que no son de Junín”. Y agregó: “El otro punto importante es si va a ser un aumento escalonado, en sintonía con la inflación, o si va a haber una suba del 30% de una sola vez y el resto en cuotas”.

Por su parte, José Bruzzone (Todos) afirmó a Democracia: “No me parece que se pueda analizar la fiscal e impositiva independientemente del presupuesto. Creo que el análisis tiene que ser el inverso, ver cuál es el proyecto, qué necesidades se tienen y después ver cuáles son los recursos que hacen falta”.

Y agregó: “Nuestros ejes siempre son vulnerabilidad, producción y empleo. Si el presupuesto se destina a maquillaje, a una ciudad cosmética, tendremos mucho para decir en contra, ahora si el presupuesto se encamina a interpretar localmente lo que se propone Alberto Fernández y Axel, van a tener nuestro acompañamiento”.