Elyh Cárdenas y Nuestras Voces, show musical en la Sociedad Española

El sábado venidero, 16 de noviembre, se realizará un espectáculo musical con la actuación de varios artistas de nuestra ciudad.

Elizabeth Cárdenas, una joven cantante melódica, está organizando este show que contará con la actuación de varios artistas, en lo que se ha dado en llamar “Nuestras voces”.

Los artistas invitados son: Mariana Ramírez, Carmen de Tomás, Marianela Ledesma, Horacio Daddiego, Emilio Manzone, y los músicos: Daniel Arias, Osmar Meres, Juan Cruz Díaz y Jorge Franco.

La noche tendrá una sorpresa especial, un músico invitado y seguramente el público festejará su presencia.

A partir de las 21.30, en la Sociedad Española (Narbondo 32), se podrá disfrutar de la buena música y compañía, como así también servicio de cantina.

La entrada es de 150 pesos.

“Es mi sueño”

En diálogo con Democracia, Elyh Cárdenas manifestó que sus inicios en el canto fueron de aprendizaje, con el profesor y cantante Claudio Jurado, pero el sábado será la primera vez que canta sola y algunos compañeros invitados.

En esta oportunidad se podrá apreciar un compilado de temas:tango, melódico, zamba y músicos destacados.

“Los temas que canto son melódicos, a excepción uno de rock que me apasiona y es de Rata Blanca”, manifestó Elyh, para luego asegurar que para ella “cantar es un sueño” que venía postergando desde hace mucho tiempo, cuestiones económicas y familiares. “Ahora se me dio poder hacerlo realidad. Empecé a tomar clases con Claudio Jurado y las cosas se fueron dando, con un poco de sacrificio también porque esto es a todo pulmón”, aseguró.

“Tengo la posibilidad de empezar con esta carrera que es mi sueño, y poder hacerlo realidad es una maravilla, más aún por estar rodeada de gente que fui conociendo en el camino y que me dan una mano, especialmente le agradezco a Carmen de Tomás, que es mi guía y mi apoyo”, destacó.