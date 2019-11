Morse recibió con honores al campeón Martín Pratti

El flamante ganador del Campeonato Argentino Máster de Roller, Martín Pratti, fue esperado por una gran cantidad de familiares, amigos y vecinos de su localidad, Morse, quienes lo felicitaron por la consagración.

El deportista, quien se coronó en patín carrera en la divisional Master, al ganar la cuarta fecha disputada en Rosario, fue paseado en una unidad de los bomberos por toda la localidad, seguido por una gran caravana de autos y muchas personas salieron a la vereda para saludarlo. “Estoy realmente feliz y jamás imaginé este recibimiento”, afirmó.

Cabe destacar que el patinador contó con un importante apoyo por parte de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín para poder participar de este torneo nacional.

Luego del recorrido en la camioneta de los bomberos, Martín Pratti expresó que “estoy más que feliz por todo esto, ya sospechaba algo cuando doblábamos para llegar a Morse, pero nunca me imaginé un recibimiento como este. Realmente fue una locura y estoy más que agradecido con todo el pueblo y con los chicos que me prepararon esta bienvenida”.

Consultado sobre el logro deportivo obtenido, Pratti afirmó que “fue mucho el sacrificio realizado y las horas de trabajo que le dedicamos a esto. Se complicó un poco por el tema de la familia y sobre todo por la nena, pero para llegar a algo así tenés que estar todos los días entrenando”. Luego, indicó que “además del trabajo, me guardaba un poco de tiempo para estar con mi hija y practicaba de noche, por lo que terminaba extenuado, pero por suerte valió la pena”.

“Fue importantísimo el apoyo familiar en todo momento y realmente estoy feliz por este logro”, aseguró.

En tanto, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes manifestó que “Para nosotros es un orgullo enorme este título logrado por Martín, estuvimos en contacto permanente y recuerdo cuando hace un tiempo atrás vino con la propuesta de participar de este campeonato. Desde el Municipio no dudamos en acompañarlo, sabíamos con qué herramientas contábamos para hacerlo y fue solo cuestión de ponerse de acuerdo”.

El funcionario agregó que “Más allá del campeonato obtenido, quiero destacar la persona que hay detrás de todo, quien entendió a la perfección cual era nuestra función y entre los dos nos pusimos de acuerdo enseguida”, sostuvo Pueyo y añadió que “vimos el esfuerzo dedicado y todo lo que estuvo practicando en la Av. Circunvalación. Es un logro que todos los juninenses vivimos como propio y más aún los vecinos de aquí de Morse”, expresó Pueyo.





Matilde Calaza habló de “Esfuerzo y dedicación”

También estuvo presente en la bienvenida a Pratti la delegada municipal en la localidad de Morse, Matilde Calaza, quien señaló:

“Es algo maravilloso para todo el pueblo tener a un campeón nacional como Martín, sobre todo porque conocemos todo el esfuerzo y la dedicación que le ha puesto. Tengo una gran relación con su familia y hay que destacar la unidad que han tenido para acompañar y apoyar a Martín en todo momento; sé todo el sufrimiento que tienen en cada carrera. El Municipio estuvo también siempre presente y eso es un orgullo enorme, así que no tengo más que palabras de felicitaciones para él”, completó la delegada.