Macri aseguró que “se puede dar vuelta la elección” y llamó a fiscalizar en octubre

Pasadas las cuatro de la tarde, los manifestantes que participaron de la segunda marcha #SíSePuede que tuvo lugar ayer en Junín, comenzaron a llegar a la plaza Veteranos de Malvinas aguardando el arribo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el vicegobernador Daniel Salvador; y el intendente Pablo Petrecca, provenientes del paraje La Agraria, donde fueron inaugurados tres tramos de la nueva autopista de la Ruta 7.

Alrededor de las 18, con una plaza colmada, con la presencia del presidente y de la gobernadora, el intendente de nuestra ciudad abrió el acto y afirmó: “Se puede dar vuelta, la vamos a dar vuelta”, respecto de la elección del próximo 27 de octubre.

Macri: “Los necesito más que nunca”

En su discurso, Macri resaltó: “Esta marcha que comenzó el sábado y que va a recorrer todo el país es hombro a hombro, de todos aquellos que no nos resignamos, que creemos que hay una Argentina posible, mejor, más inclusiva, con oportunidades para todos, y que está mucho más cerca de lo que podemos ver. Por eso estamos acá, juntos para dar esta batalla por nuestro futuro”.

Sé que el mayor peso cayó sobre la clase media. Pero viene algo distinto, el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Mauricio Macri. Presidente de la Nación

Somos del equipo de los que no se dan por vencidos y en ese equipo estamos todos. Con ese equipo no nos puede ir mal, y la damos vuelta. María Eugenia Vidal. Gobernadora de Buenos Aires

Entre cánticos del público, el jefe del Estado continuó: “¿Por qué se da vuelta?, porque son muchas las cosas que compartimos, son muchas las cosas que nos unen y queremos ratificarlo una vez más, el 27 de octubre. Nos une querer cuidar la democracia, poder vivir en paz, nos une la honestidad, nos une amar y querer vivir en libertad. Y que cada uno se exprese y diga lo que piensa. Nos une querer construir y no destruir”.

Y agregó: “Sé que estamos acá a pesar de que los últimos tiempos han sido muy duros, especialmente el último año y medio. Y están acá, presentes, para decir ‘amamos este país’ y ‘damos todo por este país’. Quiero decirles también que sé que el mayor peso de este último año y medio cayó sobre la clase media. Y que los escuché, que entendí, que tomé nota. Pero que ahora viene algo distinto, viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Y eso pasa porque el esfuerzo que hicieron todo este tiempo no fue en vano. Empezamos a resolver problemas que arrastramos hace décadas y que lo único que hicimos fue esconderlos”.

El mandatario remarcó: “Entendimos algo fundamental, que queremos y tenemos que vivir con la verdad y queremos que nos digan la realidad sin maquillajes para poder cambiarla. Si la escondemos no entendemos qué nos pasa”.

Con un tono enfático, el mandatario aseguró que la elección se puede dar vuelta y llamó a salir a fiscalizar. “Se puede dar vuelta esta elección, pero para eso los necesito más que nunca. Salir a fiscalizar, invitar a todos nuestros amigos a que continúen en la marcha, a convencer a nuestros familiares y compañeros de trabajo que esto que estamos haciendo vale la pena”.

Vidal: “Sabemos que hay cosas por corregir”

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal destacó el recorrido por la provincia durante los años de gestión e incluso antes: “Fuimos a cada casa, a cada barrio, a cada centro comercial y ahí nos dimos cuenta que éramos millones. Compartíamos los mismos valores y seguimos siendo millones. Somos millones, si se puede. Somos millones los que compartimos los mismos valores de trabajo, honestidad, del diálogo, esfuerzo”, aseguró entre cánticos de apoyo.

“Con Mauricio, con Daniel (salvador) y con Pablo (Petrecca) desde el primer día seguimos escuchando y sabemos, porque seguimos escuchando, que falta. Sabemos que hay cosas por corregir y sabemos que se hace con diálogo, con el encuentro de todos, no creyendo que cada uno es dueño de la verdad. Pero también sabemos lo más importante, y es que confiamos porque conocemos lo que está en su corazón y por eso sabemos que podemos ser mejores, que nos merecemos más. Por eso no nos resignamos”.

Vidal hizo hincapié en los ejes de su gestión, la lucha contra el narcotráfico, la implementación del SAME en municipios bonaerenses, el metrobus y destacó la obra de Ruta 7.

“Somos del equipo de los que no se dan por vencidos y en ese equipo estamos todos. Con ese equipo no nos puede ir mal, y la damos vuelta”, aseguró.

También llamó a “fiscalizar y estar ahí” y aseguró: “De acá no me mueve nadie, del lado de ustedes no me mueve nadie”.