Voces de la convocatoria en la ciudad

Bullrich: "Somos muchísimos"

El senador nacional Esteban Bullrich también participó de la marcha y aseguró que "empieza un período de campaña, donde van a escuchar al presidente con propuestas concretas, como las que ya está empezando a mostrar. Y también viendo que somos muchísimos, somos una mayoría los que queremos seguir construyendo un país distinto y en ese camino vamos a seguir así que no tengo dudas que va a ayudar mucho a lograr lo que queremos que es dar vuelta la elección del 27 de octubre.

Asimismo destacó: "Hay que seguir trabajando sobre las bases que construimos para generar respuestas de trabajo, con formación profesional para generar empleo y terminar con la pobreza estructural, que es lo que queremos".

Costa: "No queremos retroceder"

El senador provincial Roberto Costa, presidente del bloque de Juntos por el Cambio se refirió a las obras en la autopista: “Son un sueño de todos, no solo de los juninenses, de Chacabuco y de todos los que transitamos la ruta 7. Es una forma de movernos con seguridad y tranquilidad. Algo que nadie pensaba y se hizo”. Sobre la convocatoria Costa destacó que “demuestra que muchos despertaron o despertamos después de las Paso. No queremos retroceder. Queremos seguir, sabiendo que está difícil pero que lo que viene va a ser lo mejor”.

Consideró que es posible revertir el resultado de las Paso: “Todo es posible, lo que hace un mes parecía que no, hoy cada vez que uno lo ve, se nota que sí". Hace muchos años que vengo a Junín y lo conozco. Hace rato que no se juntaba tanta gente en Junín. Esto tiene una significación”.

Tellechea: "Tengo mucha confianza"

Calixto Tellechea, intendente de Florentino Ameghino, fue uno de los dirigentes de la región que estuvo presente ayer en Junín para dar su apoyo al presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Democracia, aseguró: "Por supuesto que venimos a apoyar, estamos todos en el mismo baile, muy expectantes y con buena onda. Creo que vamos a andar muy bien.

Sobre la posibilidad de dar vuelta la elección en octubre aseguró: “No tengo dudas que el resultado negativo se podrá revertir a favor del gobierno. Nosotros, en Ameghino, como fue tan parejo se va a remontar bien, pero tengo fe en que se será igual en los tres niveles: nacional, provincial y municipal. Tengo mucha confianza”.

Barbieri: "Hay que votar y fiscalizar"

Alejandro Barbieri, ex presidente de la Sociedad Rural de Junín aseguró: "Apoyo el vivir en democracia, la división de poderes, los valores y me parece que en esas cosas uno tiene que tomar partido y acá estoy".

"Más allá de que hay miles de cuestiones para ver y mejorar de este gobierno y críticas como lo hemos hecho siempre, me parece que hay valores republicanos que para mí son mucho más importantes que cualquier otra cuestión. Y creo que del otro lado ni siquiera han hecho autocrítica al respecto, de todo lo que pasó. Veo que hay que apoyar este proyecto político."

Sobre la posibilidad de dar vuelta la elección aseguró: “Creo que hay que fiscalizar, que la gente tiene que ir a votar. Lo que pasó en Mendoza es un indicio. No va a ser fácil pero hay que tratar de no volver al pasado".