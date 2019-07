Las voces desde la Laguna

Florencia, una de las juninenses que se acercó al Parque Natural a ver el eclipse aseguró: “Traje anteojos para que no nos haga mal. Con esto se ve muy bien pero igual tenés que usar anteojos porque te puede hacer mal. Soy aficionada a la astronomía. Me encanta. Venimos siempre a la Laguna”.

Un bonaerense también dijo presente junto a su esposa y su hijo, protegido con una máscara de soldar.

“Se ve bien y tiene la protección UE y me dieron los lentes también”, aseguró, recién llegado. “Veníamos tratando de verlo en la ruta porque ya había empezado”.