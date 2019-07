El eclipse, según la comunidad mapuche

Oscar Farías, referente del pueblo mapuche, dialogó ayer con Democracia horas antes del gran eclipse. Aunque se sabe lo que éste significa para la cultura occidental, Farías se encargó de explicar cómo recibe su comunidad a este fenómeno y qué importancia tiene para ellos.

Además del solsticio de inverno, se está produciendo el eclipse, que para los antepasados mapuches tiene un significado en particular: "Según nuestra creencia, si en este eclipse la luna llega a cubrir todo el sol, no va a ser bueno para la humanidad. Si la luna deja un anillo en el que se sigue viendo el sol, va a ser muy bueno para todos", pronosticó Farías.

"El solsticio de invierno, como lo conocen ustedes, es para nosotros el verdadero año de la naturaleza. El verdadero año nuevo de la naturaleza es cuando el sol culmina un ciclo y comienza otro, que se da entre el 21 y el 24 de junio de cada año gregoriano", puntualizó.

"Cada año nuevo se renueva el pensamiento del ser humano, cambia el plumaje de las aves, el pelaje de los animales, se purifican los ríos y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, cambia", explicó Farías.

"Para nosotros no son años, son ciclos. Y lo recibimos sentados en medialuna mirando al sol. Lo esperamos pidiendo por toda la humanidad, por la unión y para que cuidemos a la madre naturaleza", contó sobre la tradicional ceremonia que la comunidad mapuche hará durante el Eclipse.

"Es importante honrar y vivir en contacto con la naturaleza", comentó.

El referente estuvo además, con los dos ópticos italianos que viajaron a Junín para ver desde aquí el eclipse. Así, se generó un verdadero choque de culturas e intercambio de conocimientos.