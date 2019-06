El Centro de Jubilados recauda fondos para la construcción de un nuevo salón

El Centro de Jubilados de Fortín Tiburcio, que preside Carmen Cecilia María de Gómez, organiza un almuerzo para recaudar fondos, a fin de terminar la obra de construcción de un nuevo salón.

Para el 9 de junio próximo, a las 12.30, está previsto un evento social que seguramente convocará a vecinos del pueblo y también de otras localidades vecinas.

El menú consiste en: empanadas, como entrada; cordero asado deshuesado, asado de costilla, vacío y ensaladas, como plato principal. De postre, flan casero, y ya para culminar, café y tortas.

Amenizará el almuerzo, José Luis Dadamia y su música.

El valor de la tarjeta es de 400 pesos, no incluye bebidas. Los interesados deben llevar vajilla completa.

En diálogo con Democracia, Carmen María explicó que están trabajando para hacer un salón un poco más grande que el actual, donde más de 50 personas no entran.

“Todavía nos falta mucho para terminarlo. Avanzamos con los poquitos fondos que nosotros tenemos, hemos pedido a la Municipalidad, que nos dio algo, a través de la Delegación Municipal”, dijo.

“Este almuerzo es para recaudar fondos, todo lo que nos den suma, de a poquito vamos avanzando y se nos abarata para dar de comer”, manifestó.

Lo que falta

En la localidad de Fortín Tiburcio, según lo explicado por Carmen María, no hay delegaciones de Anses ni de Pami, por lo cual los jubilados tienen que ir periódicamente a Junín, la mayoría en colectivos públicos, siendo el viaje (Tiburcio-Junín) de una hora de duración.

Aclaró que algunos viajan para hacer trámites a Ascensión o a General Arenales.

La presidente del Centro de Jubilados de Fortín Tiburcio sostuvo que como Arenales está casi pegado a Tiburcio, la gente está muy conectada con esta localidad. Es decir, viaja tanto a Junín como a Arenales.

“Yo me jubilé en el 2005 y siempre viajé a Junín, el trayecto es de unos 40 km”, acotó.

“Solo Pedicuría”

Respecto a los servicios que presta el Centro de Jubilados y Pensionados de Fortín Tiburcio, actualmente solo tiene Pedicuría, que lo paga PAMI.

“PAMI no nos ayuda prácticamente en nada. Nos dan 1000 pesos para pagar Yoga pero si tiene que venir gente de afuera, no puede por los costos, entonces no hay. El Instituto estuvo un año para pagarnos la Pedicuría, nos estaba dando 890 pesos y tardó un año, hace poquito que lo cobramos. Por suerte quien hace Pedicuría es de Fortín Tiburcio y no tiene gastos de transporte prácticamente”, manifestó.