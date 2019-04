Preocupa la derivación de agua desde Santa Fe

La mesa del agua de la Sociedad Rural de Junín (SRJ) expresó su “preocupación, inquietud y asombro por los últimos hechos acontecidos con la habilitación -por parte de la provincia de Santa Fe- de un bypass de aproximadamente 2400 metros que finalmente conecta con la provincia de Buenos Aires, que nunca autorizó tal obra”.

Y agregaron: “Se resolvió enviar carta-documento a la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación para que den explicaciones de esta situación que causa mucha preocupación en los productores de la región”.

Los integrantes de la mesa de agua local creen que “el manejo institucional de la cuenca no está funcionando adecuadamente” y puntualizan que “el sistema -en general- no está funcionando y los diferentes organismos que se deberían estar ocupando del tema no lo están haciendo en forma adecuada”.