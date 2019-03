Las expectativas de concejales del oficialismo y la oposición

Concejales del oficialismo y de la oposición expresaron a Democracia sus expectativas de cara al discurso del intendente Pablo Petrecca, que llevará a cabo hoy, en la apertura del período legislativo, y plantearon críticas y elogios a la gestión, en el contexto de un año electoral.

En este sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea, afirmó: “No tengo dudas de que hará un repaso por todas las obras que se hicieron en estos tres años, las grandes obras visibles y las invisibles, que también le cambian la vida a la gente, muchísimas cuadras de asfalto y cordón cuneta, cloacas y agua corriente para centenares de casas, la gran obra de desagüe en zona norte. El mejoramiento en el SAE, infraestructura escolar, la obra del complejo San Martin y Santa Paula -terminadas el año pasado-, el transporte público. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero se inició el camino de hacer todas aquellas cosas que Junín esperó durante décadas”.

En la misma vereda, Melina Fiel afirmó: “Mis expectativas son que el intendente hable sobre todo lo que se hizo durante estos tres años, de las grandes obras, del cambio y la revolución en infraestructura que tuvo la ciudad. Uno de los puntos más importantes es la transparencia, al igual que el gobierno del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. El inicio del transporte público va a modificar la ciudad en el tránsito y en su dinámica diaria".

Críticas

José Bruzzone dijo que “no debería omitirse el cierre de 350 comercios que ya cerraron en Junín ni los 500 despidos que hubo en Junín. Tampoco debería soslayarse la agobiante situación económica que padece la ciudad, producto de la política económica de Macri, que Petrecca acompaña, celebra y milita. También que haya alguna política de Grupo Junín para que la gente no se desconecte porque no puede pagar tarifas que son demenciales. La expectativa es que sea un discurso realista. Tenemos una ciudad más sucia, más desatendida”.

Por su parte, Lautaro Mazzutti, de Peronismo Juninense, afirmó: “Espero un discurso que nos muestre que el último año de gestión va a ser destinado a solucionar los problemas que tiene hoy Junín. Una ciudad que atraviesa una gran crisis económica, donde hubo durante el 2018 aproximadamente 500 empleados registrados que se quedaron sin su trabajo, gran cantidad de comercios y empresas que no tuvieron otra salida que cerrar sus puertas, y un sector trabajador que perdió en gran magnitud su poder adquisitivo. Para esto hay que sincerarse y reconocer el fracaso total de las políticas del Gobierno nacional, provincial y municipal”.

Maxi Berestein (Frente Renovador) señaló: “Esperamos un mensaje que esté parado sobre la realidad, que reconozca el contexto de crisis económica y las dificultades que ha tenido para gobernar la ciudad. Este va a ser el último discurso de esta gestión, y debería hablarles con sinceridad a los junienses y con autocrítica, es evidente que no le ha funcionado este modelo de gobernar con soberbia, y en solitario. Esperamos que nos cuente cuáles son sus planes y cómo piensa sortear las dificultades que tiene la ciudad”.