60 nuevos alumnos iniciaron primer año en la Escuela Secundaria de la Unnoba

Comenzó el segundo ciclo lectivo de la Escuela Secundaria Presidente Domingo F. Sarmiento. Así, sesenta nuevos alumnos iniciaron su primer año y se sumaron al grupo de estudiantes que pasaron a segundo, en lo que significa la primera experiencia universitaria de nivel medio de la Región.

En sus palabras de bienvenida, el rector Guillermo Tamarit expresó: “Es un día muy importante porque estamos recibiendo a los alumnos más chicos de toda la institución (Unnoba)”. Luego se refirió a uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: lograr una educación inclusiva y de calidad. “En eso estamos. Precisamente, nosotros como Universidad tenemos dos ejes centrales, la inclusión y la calidad en la educación”, planteó, luego de exponer la modalidad de ingreso a la escuela secundaria, que asegura una vacante a cada escuela pública de Junín.

Además se refirió a la necesidad de integrar a los jóvenes que tienen distintas experiencias y condiciones: “Esta escuela tiene que ser capaz de integrar a todos, pero lo que no negociamos es el esfuerzo. Porque sabemos que todos pueden hacer el esfuerzo. Eso no lo negociamos y es la posibilidad de pasar del diagnóstico a la acción concreta en la educación. Hay alumnos que ya no están y otros que han repetido. En este sentido, somos consistentes respecto de lo que decimos y hacemos”.

“Seguramente esta escuela no es para todos, pero no desde el punto de vista de la inclusión. Puede haber familias que prefieran otra carga horaria, otro nivel de cumplimiento en los horarios o en el orden, o más dedicación en actividades deportivas. Es posible que esta no sea la escuela para ellos. Sin embargo, todos los que estén dispuestos a hacer el esfuerzo de estudiar, son bienvenidos a esta institución”, añadió el rector y luego reafirmó: “La inclusión y la calidad son dos elementos transcendentes para nosotros”.





Función social

A continuación se refirió a la función social de la educación y de los estudiantes graduados en instituciones públicas: “Queremos formar hombres y mujeres de bien, que estén en las mejores condiciones de hacer un aporte a la sociedad”.

También consideró a la solidaridad como un valor a fomentar en la escuela: “Vamos a poner a prueba a los que estén en segundo. Ellos comenzaron este camino, en la soledad de este enorme edificio. Hoy les vamos a pedir un esfuerzo más: que reciban a quienes se incorporan y entiendan la enorme responsabilidad que tienen”.

Finalmente se refirió al rol de las familias en acompañar el esfuerzo de los estudiantes y los docentes, con la asistencia y puntualidad requerida. En ese punto, subrayó: “Quiero destacar que los alumnos (de segundo año) tuvieron doscientos días de clases y de doble turno en 2018. Esto significa que han tenido casi el doble de horas si las comparamos con experiencias educativas de ésta y otras provincias”. No obstante, aclaró: “Eso es importante pero no es todo. No porque estén aquí el proceso educativo va a suceder”.

Finalmente, volvió a exhortar a los estudiantes al esfuerzo: “Todos son únicos, especiales. Algunos tendrán unas virtudes y otros, otras. A todos le exigimos esfuerzo, porque esta institución está siendo mirada cada vez más en la esperanza de que la educación es el camino para resolver muchos de los problemas”. Finalmente se refirió a la frase de Sarmiento “todos los problemas son problemas de educación” (que es encuentra en un mural de la escuela) y remató: “Todas las soluciones son de educación, así que a trabajar y a estudiar”.