El Registro Nacional de Datos Genéticos tomó 33 muestras de ADN en Junín

En el día de ayer, se realizó por primera vez en nuestra ciudad y en la provincia un procedimiento de toma de muestras de ADN a personas condenadas por delitos sexuales, que serán incorporadas al Registro Nacional de Datos Genéticos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Junín, a cargo de Esteban Melilli, ordenó la toma de muestras biológicas mediante hisopado bucal y la inclusión de los perfiles de ADN al RNDG, siendo el primer magistrado de la provincia de Buenos Aires en responder al pedido de autorización del Ministerio de Justicia para la incorporación de material genético a la base nacional.

El director del Registro Nacional de Datos Genéticos, Jorge Dotto estuvo en nuestra ciudad, donde se realizaron las tomas de muestras en condenados con libertad condicional o bien que ya cumplieron su condena, que viven en el Departamento Judicial de Junín, que incluye las localidades de Leandro N. Alem, General Arenales, Chacabuco, Lincoln, General Viamonte, Florentino Ameghino, Rojas y General Pinto.

Además se realizaron también 42 muestras en la UP 13.

“Hoy es un día muy importante porque un Tribunal de la Provincia de Buenos Aires es el primero en citar a estos condenados que no están en las unidades penitenciarias, que es el foco que deberíamos tener en este tipo de delitos, obtener muestras de aquellos que no están en detención”, destacó Dotto en diálogo con TeleJunín.

Elaboración de perfiles

La toma de muestras de ADN de condenados, particularmente de delitos contra la integridad sexual, se realizó en el marco de la ley Nacional 26879, sancionada en 2013, reglamentada por el presidente Mauricio Macri en 2017.

Según Dotto, “es un simple hisopado bucal que dura 30 segundos o un minuto. Es simple, no es invasivo y a partir de ello se toma una muestra de ADN que se procesa en un laboratorio, se genera un perfil genético”.

Las muestras, según el director del Registro, se tomarán en el resto del país.

“Ya comenzamos a recibir perfiles de ADN que están cargados en el Registro”, explicó a TeleJunín.

“Nosotros nos basamos en el registro de condenados, que hay estimados 23.400 que están en proceso de análisis en todo el país. También tenemos un registro de causas NN, se trata de un violador o agresor que cometió el delito y se extrae una muestra de ADN del cuerpo o ropa de la víctima”, destacó.

A través de un sistema que instaló el FBI el año pasado, según Dotto, “lo que se hace es comparar los perfiles y buscar coincidencias. A partir de ellas informamos a la Justicia de los responsables, por lo tanto puede haber coincidencias de causas NN que es una misma persona que está cometiendo múltiples delitos. A partir de eso, cuando lo identificamos se hace responsable de las violaciones que ha realizado en el pasado”.

Un tercio, en la Provincia

Del universo total de condenados, un tercio de los casos corresponde a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Salta.

El Registro Nacional de Datos Genéticos recopila dichos datos con la finalidad de facilitar las investigaciones sobre delitos sexuales y es de exclusivo uso de la Justicia: “Este registro es del ámbito estatal privado, de consulta únicamente de la Justicia. Es confidencial”, indicó Dotto.