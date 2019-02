Realizan once conexiones domiciliarias de cloacas en el barrio Prado Español

Con el objetivo de llegar al ciento por ciento de agua y cloacas en toda la trama urbana de la ciudad, el intendente Pablo Petrecca, junto a funcionarios municipales y fomentistas, visitó a los vecinos beneficiados, que se mostraron agradecidos ya que era una obra que esperaron por 30 años. Las conexiones se realizaron en Ordiales, entre Borchex y avenida de Circunvalación.

Al respecto, el jefe comunal afirmó: "Este era un sector del barrio Prado Español que estaba olvidado y tanto Elsa como Osvaldo Giapor nos habían pedido por varias obras. Como venimos avanzando desde el primer día con agua y cloacas, hoy venimos a traer once conexiones domiciliarias a este sector del barrio Prado Español. Estamos muy contentos porque vemos la alegría de los vecinos, como el caso de María José, que hace 30 años que vive en el sector y que a partir de ahora dejará de hacer pozos en su casa para tener un servicio como corresponde. También Miguel, un vecino, nos agradeció por la obra que es consecuencia del trabajo en conjunto con la sociedad de fomento y el equipo de Obras Sanitarias".

“Impactan en la calidad de vida”

"Estas son obras que se tapan y no se ven pero que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas. Vamos a seguir avanzando con estos trabajos y ya hicimos una gran cantidad en los diferentes barrios de la ciudad. También estamos terminando cuadras puntuales de los barrios para llegar a todos los vecinos. Cuando hablamos con ellos y vemos su satisfacción, nos da mucha alegría. Antes nos decían que había lugares a donde no se podían llevar estos servicios, pero cuando hay un equipo que trabaja como el nuestro, todo es posible. Hay trabajadores que tienen puesta la camiseta de Junín y por tal motivo quiero felicitar a todo el equipo de Obras Sanitarias por todas las tareas que vienen realizando", dijo Petrecca.

Por su parte, Guido Covini, director de Obras Sanitarias, explicó: "Acá hicimos 260 metros de cloacas y once conexiones domiciliarias sobre calle Ordiales. Cada conexión que se hace es muy importante porque es una mejora habitacional. Esto mejora notablemente la sanidad porque el vecino se olvida de los pozos. Hay obras en donde tenemos que hacer un empalme a la red colectora para dar este servicio. A veces nos vamos encontrando con dificultades que tenemos que sortear para que el vecino pueda contar con obras esenciales como el agua y la cloaca".

Elsa, de la Sociedad de Fomento del barrio Prado Español, sostuvo que "era un sector olvidado y poco poblado pero el Municipio pudo traer esta obra tan importante como las cloacas. Son once familias que van a tener un servicio que vienen solicitando por años".

Para finalizar, el Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, expresó que "hay muchas obras que logramos en el barrio, pero esta era complicada por lo que fuimos a hablar con el Intendente Petrecca para que se pueda realizar. Por suerte, nos escuchó y hoy estamos muy contentos por este logro. Siempre tratamos de ser el nexo entre los vecinos y el Municipio. Esta era una obra muy pedida por los vecinos y lo demuestran cuando hablamos con ellos. Estamos agradecidos al Intendente Petrecca porque permite que el barrio siga creciendo con la incorporación de estos servicios fundamentales".

Palabras de los vecinos

Miguel Trejo, vecino del lugar y beneficiario de la obra de cloacas, indicó que "estamos muy contentos con esta obra que llegó después de muchos años. Fue un logro para todos los vecinos del lugar y estamos muy agradecidos por las cloacas. También pude charlar con el Intendente Petrecca sobre cómo está el sector y le pedimos por algunas cuestiones. Tenemos el agua, las cloacas y luz, aunque nos van a poner más luminarias. Tengo 63 años y es la primera vez que viene un Intendente a esta cuadra. Hemos dejado de lidiar con los pozos y el atmosférico, por lo que le quiero agradecer al Intendente Petrecca porque se portó con nosotros".